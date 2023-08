170 golfeurs s’élancent à Amos pour soutenir les athlètes de la relève

Pas moins de 170 golfeurs se sont élancés sur le parcours du Club l’Oiselet d’Amos, vendredi, pour soutenir le développement des athlètes amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue.

Cette forte participation permettra à l’Omnium Veilleux-Caron-Cobick-Nolet de redistribuer plus de 15 000 dollars à différentes organisations sportives, pour un total d'environ 395 000 $ en 33 ans.

On est à capacité maximale, on a même dû refuser des inscriptions. On va pouvoir encourager de nouveau le Fonds de l’athlète, assurément, mais aussi des organismes sportifs de notre territoire, comme les Forestiers, les Comètes, le Club cycliste, le Club de ski de fond et le Mouvement Kodiak , signale Yannick Roy, l’un des trois associés derrière l’Omnium avec Bernard Blais et Olivier Duchesne.

Jérémy Lauzon président d’honneur

Après Nicolas Roy en 2022, l’organisation a de nouveau fait appel à un joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour la présidence d’honneur cette année. Le défenseur des Predators de Nashville, le Valdorien Jérémy Lauzon, se dit très heureux de pouvoir s’impliquer auprès des athlètes de sa région.

Ouvrir en mode plein écran Jérémy Lauzon sur le tertre de départ du trou #1 du Club de golf l'Oiselet d'Amos, lors de sa participation à l'Omnium Veilleux-Caron-Cobick-Nolet. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

C’est sûr que c’est une fierté pour moi. L’Abitibi-Témiscamingue, je l’ai à cœur. J’ai grandi ici. Je me suis développé ici en tant qu’athlète. J’ai fait tout mon parcours au hockey mineur ici, mais aussi au niveau junior avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Alors, pouvoir redonner aux athlètes d’ici, c’est quelque chose d’important pour moi , affirme le hockeyeur de 26 ans.

Publicité

Choix de 2e ronde des Bruins de Boston en 2015, Lauzon revendique 30 points, dont 8 buts, en cinq saisons dans la LNH.

Neuf bourses du Fonds de l’athlète

Le Fonds de l’athlète de l’Abitibi-Témiscamingue a profité de l’événement pour remettre des bourses totalisant 7250 dollars à neuf cyclistes de la région, dont Charles-Étienne Chrétien, Jacob Roy et Jérôme Gauthier.

Ouvrir en mode plein écran Denyse Julien, ancienne athlète olympique et membre du conseil d'administration du Fonds de l'athlète, a remis une bourse de 1650 $ à Charles-Étienne Chrétien, représenté ici par son grand-père, Léandre Paré. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour le président Bernard Blais, il est plus pertinent que jamais de soutenir les athlètes et leurs familles.

On continue à travailler pour améliorer la cagnotte afin d'augmenter nos bourses à nos athlètes. C’est toujours intéressant de remettre un montant d’argent substantiel aux athlètes, considérant qu’on est dans une région dite éloignée. C’est important pour les parents aussi, le soutien que le Fonds de l’athlète peut apporter , souligne-t-il.

Depuis sa création en 1986, le Fonds de l’athlète a remis plus de 750 000 dollars à près de 500 athlètes de la région.

Ouvrir en mode plein écran Le président du Fonds de l'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue, Bernard Blais (à droite), a souhaité la bienvenue à Yvon Payette dans le Club des 35 ans, qui souligne l'implication continue des membres donateurs du Fonds. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le Club des Ambassadeurs

Le Fonds de l’athlète poursuit d’ailleurs son travail pour développer son Club des Ambassadeurs, lancé l’an dernier.

Publicité

On part à la recherche des 500 anciens boursiers qu’on a aidés au fil des années pour recréer notre groupe, notre communauté, pour s’entraider et aussi aider les nouvelles générations d’athlètes, les nouveaux boursiers , précise John Cobick.

À ce jour, les Club des Ambassadeurs a amassé plus de 6000 dollars auprès d’anciens boursiers et plus de 10 000 dollars d’engagements.

Quatre porte-parole ont aussi été identifiés parmi d’anciens boursiers, à savoir Nicolas Roy en hockey, Charles Fortier en basketball, Élise Paiement en golf et Christian Viens en cyclisme.