L'État du Mississippi viole le huitième amendement de la Constitution américaine supposé interdire « les châtiments cruels et inhabituels ⁣» en retirant le droit de vote de manière permanente à des personnes reconnues coupable de certains crimes.

C'est ce qu'ont déterminé vendredi deux des trois membres d'une formation de juges d'une cour d'appel fédérale, reconnaissant que cette politique de l'État découle d'un biais discriminatoire envers la population afro-américaine.

Ces deux juges de la Cour d'appel des États-Unis de la 5e circonscription, représentant la Louisiane, le Texas et le Mississippi, ont ordonné au secrétaire d'État du Mississippi de cesser d'appliquer une clause constitutionnelle retirant le droit de vote aux personnes incarcérées pour avoir commis certains crimes, notamment le meurtre, la fraude et la polygamie.

Si cette nouvelle directive est maintenue, des milliers de personnes pourraient récupérer leur droit de vote à temps pour les élections étatiques prévues le 7 novembre prochain.

Le procureur général républicain du Mississippi, Lynn Fitch, a indiqué vendredi qu'il entendait demander à l'ensemble des membres de la cour d'appel de reconsidérer la décision des deux juges, selon sa porte-parole, Debbee Hancock.

Selon la constitution du Mississippi, une personne jugée coupable de l'un des 22 crimes ciblés perd automatiquement le droit de vote. Au meurtre, à la fraude et à la polygamie s'ajoutent des délits tels que des vols de bois ou de voiture.

Un changement important

Les plaignants ont fait valoir que les auteurs de la constitution du Mississippi, datant de l'époque des lois Jim Crow, ont volontairement retiré le droit de vote à la population afro-américaine en fonction des crimes qu'ils étaient jugés plus susceptibles de commettre, particulièrement la fraude, le vol ou la polygamie.

Cette cour d'appel est considérée comme l'une des plus conservatrices aux États-Unis, alors qu'elle a refusé de revoir ce dossier l'année dernière.

Les deux juges qui ont voté pour la restauration du droit de vote aux personnes visées ont été nommés par un président démocrate, tandis que le juge qui a voté contre cette directive a été nommé par un président républicain.

Pour obtenir à nouveau le droit de vote, les gens coupables de crimes ciblés par la constitution du Mississippi doivent obtenir un pardon du gouverneur de l'État ou passer par la branche législative pour changer les lois en leur faveur.

Une coalition d'organisations soutient le rétablissement du droit de vote aux ex-détenus, incluant la branche du Mississippi de la National Association for the Advancement of Colored People et l'Union américaine pour les libertés civiles.

Avec les informations de Reuters et Associated Press