L’Australie a la Grande Barrière de corail. Le Nouveau-Brunswick, lui, a plusieurs barrières artificielles.

Des milliers de blocs de ciment reposent dans les fonds marins de la baie des Chaleurs et du détroit de Northumberland, créant des récifs artificiels pour tenter d’aider les espèces marines.

Plus de 800 blocs de ciment sont sur ce site à deux kilomètres de la côte du Cap-Bimet, dans le sud-est de la province.

Pour la première fois depuis son installation il y a une dizaine d'années, une équipe de plongeurs ont été voir les progrès attribuables à ce récif artificiel.

Ils ont vu que le récif fonctionnait comme prévu , explique Louis Ferguson, directeur adjoint des sciences et de l'aménagement de la ressource au centre d'interprétation Homarus à Shediac.

Ces récifs sont là pour améliorer les écosystèmes marins, mis à rude épreuve par différentes constructions et phénomènes météorologiques.

N’importe quand que t’as une destruction, tu veux avoir une amélioration par la suite. Les récifs aident avec les poissons, les algues poussent par-dessus, les homards en dessous, le crabe commun aussi. C’est quelque chose qui s’est fondu dans l’environnement , ajoute Louis Ferguson.

Ouvrir en mode plein écran Ces blocs sont utilisés pour construire les récifs artificiels. Photo : Homarus Inc. / Union des pêcheurs des Maritimes

Il y a plusieurs milliers de blocs de ciment dans les eaux des Maritimes, installés là pour reproduire des éléments qu’on pourrait retrouver dans les eaux peu profondes et qui sont plus résistants à des tempêtes.

Et ces récifs ne peuvent pas être mis n’importe où. Ils doivent reposer sur un fond assez stable puisqu'un sol marin plus sableux ou vaseux risque de ne pas tenir en place.

Un récif artificiel n’aide pas seulement les écosystèmes, mais aussi les pêcheurs, puisqu'elle contribue au repeuplement de plusieurs espèces.

Ouvrir en mode plein écran Un bateau rempli de casiers pour la pêche au homard. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

On va en voir de plus en plus, parce que les pêcheurs sont intéressés à ce que ça peut amener on a vu des places avec des bons succès. Si on peut recréer ça un peu partout c’est sur que ce serait intéressant , poursuit Louis Ferguson.

Publicité

Contrairement aux récifs naturels, ces barrières artificielles dans les eaux maritimes ont toutefois des limites.

La grande barrière de corail en Australie, c’est pas quelque chose qu’on pourra recréer. L’écosystème change tout le temps, mais si on peut l’aider un peu à se soutenir, c’est ça qu’on veut voir .