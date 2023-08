La fumée à Old Crow au Yukon pousse Vuntut Gwitchin à déclarer l’état d’urgence

La Première Nation Vuntut Gwitchin a déclaré, jeudi, l'état d’urgence pour la communauté d’Old Crow en raison de la fumée intense qui s'est répandue dans la communauté enclavée du nord du Yukon.

La Première Nation avait déclaré une alerte d'évacuation, plus tôt cette semaine, et l’assemblée générale annuelle du gouvernement autochtone qui devait se tenir dans la communauté à compter de lundi a été reportée.

La cheffe, Pauline Frost, affirme par ailleurs que des membres de Vuntut Gwitchin qui souffrent de maladies graves ont déjà été évacués vers Whitehorse en raison de la mauvaise qualité de l’air. Son conseil assume les frais de ces déplacements.

La qualité de l’air est tellement mauvaise que nous demandons aux membres de la communauté de se déplacer vers le centre communautaire pour prendre un répit de la fumée.

Old Crow fait l’objet d’un bulletin spécial de qualité d'Environnement Canada qui précise que les concentrations élevées de PM2,5 devraient persister pendant les 24 à 48 prochaines heures .

La fumée rend la qualité de l'air mauvaise pour la communauté d'Old Crow, dans le nord du Yukon.

Les conditions enregistrées par les moniteurs d’air dans la communauté font état de concentration de particules fines atteignant 500 microgrammes par mètre cube alors que les valeurs propres à la santé devraient se situer en deçà de 24 microgrammes par mètre cube.

Le transporteur Air North confirme par ailleurs que l'avion qui opérait jeudi soir sa liaison régulière n’a pas été en mesure d'atterrir dans le village enclavé en raison du manque de visibilité causé par les conditions enfumées. Le vol du vendredi après-midi, toutefois, a pu atteindre la communauté.

Le village d'Old Crow dans le nord du Yukon n'est accessible que par avion.

Armel Castellan, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada affirme, toutefois, que les conditions devraient s’améliorer au cours des prochains jours. Il y a une faible possibilité que les vents basculent vers le sud plus tard cet après-midi, ça pourrait donner une certaine amélioration, après les vents sont vraiment variables et donc il faudra peut-être attendre plutôt la fin de semaine avant de voir des vents du sud plus consistants.

Demande d'aide du territoire

Pauline Frost explique que la déclaration d’état d’urgence vise à mobiliser les ressources qui pourraient s’avérer nécessaires au cours des prochains jours.

Cela signifie, par exemple, dépenser l’argent pour évacuer les gens, payer l’hébergement, possiblement avoir des évacuations en lien avec la fumée.

La déclaration demande également l’aide du gouvernement territorial si les conditions s'aggravent, en octroyant par exemple plus de pompiers, de services sociaux d’urgence, de l’aide à l’évacuation, de milieux d’air propre, de soutien à l’hébergement et de soutien alternatif au transport aérien si les vols réguliers à l’aéroport d’Old Crow sont interrompus .

Pauline Frost affirme avoir parlé à deux ministres du territoire, jeudi, pour qui la situation à Old Crow n’est pour l’instant pas jugée prioritaire. On nous a dit que [le gouvernement] nous fournira toute l’aide nécessaire quand nous en aurons besoin, mais qu’à l’heure actuelle, Old Crow n’est pas directement menacé par le feu et comme il y a d’autres feux ailleurs, c’est là que la priorité est dirigée.

Un feu particulièrement important fait rage dans le nord du Yukon près d'Eagle Plains.

À l’heure actuelle, 92 feux de forêt font rage au Yukon et 20 d’entre eux font l'objet d'opérations de contrôle.

L’agent d’information pour la Section de gestion des feux de forêt du Yukon, Mike Fancie, explique que l’arrivée tardive de la saison et le nombre limité de pompiers compliquent les opérations.

Le défi maintenant est le nombre de feux pour lesquels on doit mettre la main-d’œuvre. Il y a eu tellement de foudre et comme on n’est pas en mesure de contrôler là où la foudre déclenche des feux, le niveau de préparation quotidienne pour répondre et prioriser [les interventions] nous met beaucoup de pression, explique M. Fancie.

Le gouvernement a dépêché à Old Crow, vendredi, un agent des feux pour compléter une évaluation des risques et une planification préliminaire au cas où un des feux près de la communauté viendrait à se rapprocher.

Avec les informations de Robyn Burns et Claudiane Samson