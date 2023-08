Des petites entreprises touchées par la grève chez Metro

Des entrepreneurs commencent à ressentir les effets de la fermeture de 27 épiceries Metro du Grand Toronto sur leur chiffre d’affaires. Les succursales du supermarché sont fermées depuis le 29 juillet en raison d’un conflit de travail entre les employés et Metro.

L’été est habituellement la période de pointe de l’entreprise Good Food For Good, qui vend des ketchups et des sauces barbecue dans les 27 épiceries Metro visées par la grève. Nous commençons à nous inquiéter , dit la fondatrice Richa Gupta.

La fondatrice affirme que son entreprise a perdu des milliers de dollars en raison des fermetures. Au moins 60 % de nos ventes ont lieu durant l’été , explique Mme Gupta en entrevue.

Richa Gupta, la fondatrice de l'entreprise Good Food For Good, affirme que son entreprise a perdu des milliers de dollars en raison de la fermeture des 27 épiceries.

Les produits Collations Remix devaient être en solde pendant quatre semaines dans 15 des 27 magasins touchés, une période durant laquelle les revenus de l’entreprise augmentent normalement de 40 % selon la cofondatrice Isabelle Lam. Ses produits sont vendus dans 200 magasins du Grand Toronto.

La fermeture de ces magasins dans le Grand Toronto va indéniablement avoir un impact négatif.

Ajustements nécessaires

Vendredi, les deux parties dans le conflit de travail — l’épicerie et la section locale 414 d’Unifor — n’étaient toujours pas retournées à la table de négociation. Les travailleurs sont toujours devant les succursales de 8 h à 20 h et les entrepreneurs se demandent à quel moment la grève prendra fin.

Initialement, je ne pensais pas que ce serait si long , confie Richa Gupta. Maintenant, l’entrepreneure suit la situation en regardant les nouvelles. Ce n’est pas comme si Metro nous tenait au courant des discussions , dit-elle.

La cofondatrice de l'entreprise Collations Remix, Isabelle Lam, affirme qu'elle pense suggérer à ses clients d'acheter ses produits dans d'autres épiceries.

Entretemps, la fondatrice de Good Food For Good, tout comme Isabelle Lam, pense à des plans de contingence. On regarde si on peut fournir à des entreprises de service alimentaire , explique-t-elle. Nous devons payer les personnes qui dépendent de nous , poursuit-elle.

Vendredi, Isabelle Lam, pour sa part, participait à des rencontres pour discuter des façons d’atténuer les effets de la grève. Collations Remix, dit-elle, pense peut-être encourager les clients sur les réseaux sociaux à visiter des épiceries des chaînes Loblaws et Sobeys, où sont aussi vendus ses produits.

Collations Remix devra aussi travailler avec son distributeur, l’entreprise qui achète ses produits pour les revendre à Metro. Nous devrons d’une certaine façon nous projeter, nous demander pendant combien de temps cela va durer et ce qu’on fait s’ils ne peuvent vendre nos produits à Metro , poursuit-elle.