Les syndiqués en lock-out de PFR à Alma dénoncent les indemnités versées aux dirigeants

Ils étaient encore une dizaine de travailleurs présents sur la ligne de piquetage devant l'usine de papier d'Alma vendredi. L'annonce de Produits forestiers Résolu (PFR) la semaine dernière d'offrir des indemnités de départ à trois dirigeants a mis en colère les employés qui sont en lock-out depuis le 5 juillet.

À lui seul, le président et chef de la direction, Rémi G. Lalonde, aura droit à un total de 15 millions de dollars lorsqu'il quittera le 1er septembre, soit une indemnité de départ de 4 M$ en plus d’une compensation de plus de 11 M$ pour le remboursement de titres de capitaux octroyés dans le cadre d’un régime d’intéressement à long terme.

Alors que l'entreprise affirme qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les primes et le lock-out, de son côté, le syndicat des travailleurs considère cette situation inacceptable.

Quand on voit des dirigeants qui se donnent de pareilles primes, bien on se pose des questions. C'est frustrant. C'est choquant parce que la compagnie a mis les travailleurs sur le bord du chemin pour les appauvrir. C'est complètement aberrant. C'est complètement illogique , a affirmé le vice-président du Syndicat national des travailleurs des pâtes et papiers d’Alma, Daniel Bilodeau.

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, a aussi dénoncé la situation cette semaine.

Toute tentative de relier cette annonce à la situation qui touche l’usine d’Alma en ce moment est absolument injustifiée et malhonnête , avait fait savoir plus tôt cette semaine le porte-parole de PFR , Louis Bouchard, dans une déclaration écrite. Il avait aussi indiqué que les conditions de départ étaient connues et avaient été approuvées par le conseil d'administration et les actionnaires de PFR .

Un différend sur les négociations

Pour ce qui est des négociations, elles seraient au point mort depuis la dernière rencontre le 19 juin dernier. Selon la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la direction n'aurait montré aucune ouverture dans ses positions pour renouveler la convention collective.

Les négociations sont au point mort. La dernière rencontre qu'on a eue, on parle du 19 juin et depuis ce temps-là, nous autres, on est prêts à négocier 24 h sur 24, sept jours sur sept. Mais malheureusement, la compagnie fait la sourde d'oreille puis ils ne veulent pas nous rencontrer , a poursuivi Daniel Bilodeau.

Selon l'entreprise, c'est le syndicat qui a décidé de mettre fin aux discussions.

Moi, j'invite le syndicat tout simplement à revenir à la table de négociation. On a présenté une offre le 19 juin dernier et puis c'est sur cette base-là qu'on devrait reprendre les discussions pour pouvoir procéder dans le dossier et pouvoir progresser , a mentionné vendredi en entrevue avec Radio-Canada, Louis Bouchard.

Le lock-out a été décrété après trois arrêts de travail prolongés de la part des employés à l’usine, alors que le syndicat avait en main un mandat de grève depuis la fin mai.

Ces situations-là ne se règlent pas dans les journaux, ne se règlent pas sur un piquet de grève, ça se règle dans une salle de négociation , a-t-il continué.

Les départs des trois dirigeants surviennent au milieu d’une restructuration qui survient après l’achat de Domtar et PFR par Groupe Papier Excellence.

Un fonds de grève qui diminue

En raison d'un fonds de grève qui diminue au fil des semaines, le syndicat invite la population à se présenter au piquetage pour faire des dons en argent aux travailleurs.

Je trouve ça un peu insultant, c'est comme si on me faisait un pied de nez. Moi, je voudrais travailler, puis là on m'en empêche, on m'empêche de gagner ma vie alors que des têtes dirigeantes quittent leur travail, puis on les remercie avec un très gros cadeau , a lancé une employée sur la ligne de piquetage.

Ce qu'on entend, c'est le côté patronal qui est fermé, puis nous autres, on attend qu'il y ait une ouverture pour qu'à un moment donné le conflit se résorbe , a ajouté un de ses collègues.

Par ailleurs, plusieurs employés ont d'ailleurs dû se trouver un autre emploi pour subvenir à leurs besoins.

