Au début du mois de juin, la majorité des députés de l'Assemblée nationale ont voté en faveur d’un projet de loi visant à élargir l'aide médicale à mourir (AMM) afin de permettre éventuellement des demandes anticipées.

Or, Radio-Canada a appris que la hausse soutenue du nombre d’ AMM administrées en 2023 est telle que la Commission sur les soins de fin de vie a jugé bon ces derniers jours de faire un rappel important aux médecins qui offrent le soin partout au Québec.

Selon la Commission, il y a un nombre plus grand d’ AMM administrées à la limite des conditions imposées par la loi concernant les soins de fin de vie et un nombre plus grand d’AMM administrées non conformes .

Dans son courriel, le président de la Commission, le Dr Michel Bureau, rappelle que l’avis d’un second médecin indépendant confirmant l’admissibilité de l’ AMM n’est pas qu’une formalité, il doit être critique et contemporain à la demande d’ AMM .

Pour la Commission, ajoute le Dr Bureau, le magasinage pour trouver un deuxième avis favorable n’est pas une pratique acceptable .

Il est trop tôt pour conclure à la dérive dans les AMM administrées, mais une grande rigueur s’impose pour les prestataires et une grande vigilance pour la Commission.

Le Dr Michel Bureau, président de la Commission sur les soins de fin de vie.

La Commission rappelle par ailleurs que l’âge avancé et les problèmes liés au vieillissement ne constituent pas une maladie grave et incurable et ne justifient pas l’ AMM .

Lors de la publication de son rapport annuel en décembre dernier, la Commission sur les soins de fin de vie avait dévoilé que le recours à l’ AMM représentait 5,1 % des décès enregistrés d'avril 2021 à mars 2022.

Cette proportion de décès a ainsi fait passer le Québec au premier rang dans le monde, devant la Belgique et les Pays-Bas, pour le recours à cette méthode.

Radio-Canada dévoilait en février que le pourcentage dépassait les 7 % et qu'à ce rythme, plus de 5000 personnes y auront eu recours en 2023, comparativement à 3663 l’an dernier. On en comptait moins de 1000 il y a cinq ans.

De l’intimidation

Joint au téléphone, le président de la Commission justifie son intervention.

Quand on commence à voir qu’on reçoit trop de questions sur l'ambiguïté des critères, bien, on fait une mise au point , affirme le Dr Michel Bureau.

Au Québec, comme les chiffres sont élevés, on a un devoir de prudence , ajoute-t-il.

Pour le président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, l’intervention de la Commission se veut légaliste .

Le Dr Georges L'Espérance, président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité.

Je sais qu’il y a des médecins très frileux parce qu’ils reçoivent des appels et des contacts du Dr Bureau, particulièrement les jeunes médecins, et il y en a plusieurs même qui ont cessé de faire l’ AMM parce qu’ils se sentent intimidés , affirme le Dr Georges L’Espérance.

Mourir dans la Dignité Canada est l'organisme national de bienfaisance en matière de droits de la personne qui s'est engagé à améliorer la qualité de la mort, à protéger les droits de fin de vie et à aider les gens partout au Canada à éviter les souffrances non désirées.