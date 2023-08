Kaméléart évite la faillite

Les créanciers du diffuseur de spectacles matanais Kaméléart ont finalement accepté la proposition concordataire qui leur a été soumise il y a quelques semaines.

Ils toucheront ainsi 19 cents par dollars du montant de leur réclamation, comme stipulé dans la proposition.

Je lève mon chapeau à tous les créanciers qui ont accepté la proposition et qui contribuent à la diffusion de spectacles à Matane , souligne Jean-Claude Gagnon, trésorier et membre du conseil d'administration de Kaméléart.

C’est une très bonne nouvelle pour le monde de la diffusion du spectacle à Matane.

Le syndic en insolvabilité responsable du dossier chez Raymond Chabot, Stéphane Gauvin, indique c’est une étape importante dans le dossier de Kaméléart. On évite la faillite et on assure la continuité de Kaméléart , affirme-t-il.

Cette entente sera homologuée par le tribunal au cours du prochain mois.

Le versement du montant forfaitaire de 100 000 dollars, prévu par la proposition concordataire, sera ensuite effectué, précise le syndic.

Kaméléart cumulait près de 400 000 dollars en dettes lorsque l'entreprise s'est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité en juillet dernier.

Par ailleurs, le local qu’occupait le diffuseur sur l’avenue Saint-Jérôme au centre-ville de Matane est à louer depuis quelques semaines.

Si on choisit l’option d’avancer dans le chemin de la diffusion, c’est clair qu’on n’a pas besoin de tout cet espace-là. On n’a pas besoin d’autant pour être un bon diffuseur de spectacles , estime Jean-Claude Gagnon.

Le conseil d’administration de Kaméléart se rencontrera d’ici la fin du mois afin de discuter des prochains pas pour le diffuseur de spectacles. Toutes les options sont sur la table, mais c’est plutôt positif , conclut-il.

