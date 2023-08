Un policier ayant négligé une dispute conjugale avant un meurtre garde son poste

Le policier de Toronto qui avait plaidé coupable d'une accusation d'inconduite professionnelle après avoir omis d'aider Daniella Mallia trois jours avant sa mort conservera son emploi malgré les efforts de son employeur, qui espérait le congédier. L'arbitre d'un tribunal administratif a plutôt choisi la rétrogradation comme sanction.

À en croire la décision, le surintendant de police Taufic Saliba a statué que l'agent Sang Youb Lee perdra le grade d'un rang pendant une durée d'au moins 12 mois et qu'il devra suivre une formation complémentaire que son employeur jugera nécessaire.

La décision date du 17 juillet, mais elle n'a été mise à disposition de Radio-Canada que vendredi.

Le Sdt Saliba y écrit qu'il a notamment tenu compte de facteurs atténuants pour ne pas congédier le policier comme le demandait la poursuite dans son réquisitoire.

Il relève notamment le plaidoyer de culpabilité, les remords bien pesés du policier, la lettre d'excuses pleine de compassion qu'il a écrite à la famille de Daniella Mallia et l'aide professionnelle qu'il a cherchée par la suite.

L'arbitre du tribunal reconnaît néanmoins la gravité de l'accusation de négligence pour laquelle l'agent a plaidé coupable et l'atteinte à la réputation portée à l'endroit de son service de police.

Ouvrir en mode plein écran Daniella Mallia a été abattue par balle trois jours seulement après avoir averti la police que son ex-petit ami la harcelait. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE LA POLICE DE TORONTO

L'agent Sang Youb Lee et son coéquipier, l'agent Anson Alfonso, ont été accusés, l'hiver dernier, de plusieurs accusations d'inconduite par le bureau des normes professionnelles de leur service pour leurs relations avec Daniella Mallia le 15 août 2022.

À l'époque, la femme de 23 ans avait appelé la police pour signaler que son ex-petit ami, Dylon Dowman, l'avait menacée et harcelée par messages textes après leur rupture.

Lee et Alfonso avaient passé 39 minutes à lui parler dans un échange qui avait été capturé par leurs caméras corporelles.

Trois jours plus tard, Daniella Mallia était abattue dans un stationnement souterrain de la ville. Dylon Dowman a depuis été accusé de meurtre prémédité et il est toujours devant la justice.

Ouvrir en mode plein écran La décision du Spdt de police concernant l'agent Sang Youb Lee du Service de police de Toronto. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Les documents de police montrent que le bureau des normes professionnelles alléguait que les deux policiers n'avaient pris aucune mesure pour protéger Daniella Mallia , malgré le fait qu'ils disposaient de suffisamment de preuves pour arrêter Dowman pour avoir proféré des menaces.

Les enregistrements vidéo montrent que les deux agents n'avaient parlé avec Dowman au téléphone que durant trois minutes, en l'avertissant de rester à l'écart de son ex-copine et qu' ils avaient compris, à tort, qu'il s'agissait de la parole de l'un contre celle de l'autre .

Or, les preuves suggéraient que Daniella Mallia était une victime.

Sang Youb Lee, qui ne comptait que deux ans de service au moment des faits reprochés, a plaidé coupable d'un chef d'accusation de manquement au devoir le 14 avril 2023.

Ouvrir en mode plein écran Le chapiteau du quartier général de la police de Toronto, où se trouve le tribunal disciplinaire du service. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Dans un exposé conjoint des faits, il a admis qu'il avait mal interprété les preuves qui lui étaient présentées et qu'il pensait qu'il s'agissait d'une affaire de harcèlement réciproque .

Il avait en outre oublié d'informer son supérieur de l'interaction avec la victime et omis d'identifier officiellement l'appel au 911 comme un cas de violence conjugale.

Daniella Mallia avait dit aux agents qu'elle ne voulait pas que son conjoint soit inculpé par crainte de représailles et qu'elle ne voulait pas voir un autre homme noir aller en prison .

Elle leur avait plutôt demandé la façon d'obtenir une ordonnance contre Dowman.

Le protocole de la police de Toronto dicte néanmoins que des accusations soient déposées contre quiconque dans les cas de violence entre partenaires intimes s'il existe suffisamment de preuves pour le faire.

Ouvrir en mode plein écran Le chef de la police de Toronto, Myron Demkiw. Photo : Radio-Canada

Le meurtre de Daniella Mallia avait ébranlé le service de police lorsque les accusations contre Alfonso avaient été rendues publiques pour la première fois en mars.

La police avait pris la rare décision de publier une déclaration de son chef, Myron Demkiw, en précisant qu'il avait personnellement rencontré la famille de la victime pour leur parler de la présumée négligence de ses deux agents.

En tant que chef, je suis préoccupé par cette affaire et je tiens à rassurer le public, en particulier les personnes vulnérables, sur le fait que les policiers répondent quotidiennement aux appels de violence conjugale, et ils le font avec compassion et professionnalisme , écrivait-il dans un communiqué.

Dans un courriel, le Service de police de Toronto s'est toutefois refusé cette fois à tout commentaire au sujet de la rétrogradation de Sang Youb Lee.

L'affaire n'est toutefois pas terminée pour autant puisque la cause d'Anson Alfonso fait toujours l'objet d'un litige devant le même tribunal disciplinaire.

Sa prochaine audience est prévue le 15 août prochain.