Hausse des infections à Cyclospora, un parasite qui cause des maladies gastro-intestinales

Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC) demande à la population de laver soigneusement les fruits et les légumes et de les cuire si possible après une hausse depuis le début de l’année des infections à Cyclospora, soit un parasite qui provoque des maladies gastro-intestinales.

Le BCCDC rapporte que 43 cas lui ont été signalés en date du 31 juillet. Il enquête afin de déterminer les sources possibles de l’infection.

Le nombre de cas est nettement plus élevé que les années précédentes. [...] C'est pourquoi nous voulions sensibiliser les gens [...] afin qu'ils puissent prendre des précautions , affirme Mayank Singal, médecin au BCCDC .

Les symptômes de l'infection peuvent être de la diarrhée, des crampes abdominales, des nausées, des vomissements et parfois de la fièvre.

Le nombre de cas de Cyclospora le plus élevé avant 2023 a été enregistré en 2017, alors que 41 cas avaient été signalés au BCCDC à cette période de l'année.

Une infection souvent liée aux voyages

L'infection par Cyclospora peut survenir à la suite de la consommation de produits crus contaminés, en particulier les légumes verts à feuilles, les herbes fraîches et les petits fruits.

En Colombie-Britannique, la plupart des cas sont liés à des voyages, car le parasite est plus souvent trouvé dans les zones tropicales et subtropicales, notamment au Pérou, à Cuba, en Inde, au Népal, au Mexique, au Guatemala, en République dominicaine et en Asie du Sud-Est.

Les produits cultivés localement ne sont pas connus pour être porteurs de Cyclospora, selon le BCCDC .

Mais sur les 43 cas signalés, au moins neuf ont été contractés localement, indique le BCCDC , c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à un voyage à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Les produits en cause auraient donc été importés.

Précautions à prendre

Pour réduire le risque d'infection à Cyclospora, le BCCDC recommande de se laver soigneusement les mains avant de manipuler des aliments. Il faut laver les fruits et les légumes soigneusement avant de les manger et cuire les fruits et les légumes lorsque c'est possible. Il est conseillé de ne pas boire d'eau de surface non traitée provenant de ruisseaux, de rivières, de lacs, d'étangs ou de puits peu profonds.

Lors d'un voyage dans une zone à haut risque de maladie gastro-intestinale, le BCCDC rappelle d'éviter les fruits et les légumes qui ne peuvent pas être pelés ou cuits, de boire de l'eau en bouteille ou de la faire bouillir.

Et si vous souffrez de diarrhée ou de symptômes graves et persistants, le BCCDC conseille de consulter votre médecin et de boire beaucoup pour éviter la déshydratation. Les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus susceptibles de souffrir d'une maladie grave, indique-t-il également.

Selon le gouvernement fédéral, entre 2004 et 2019, une moyenne de 238 cas d’infections à Cyclospora a été déclarée chaque année par l’intermédiaire du Système canadien de surveillance des maladies à déclaration obligatoire.