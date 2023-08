Québec promet d’être flexible pour l’aide aux entreprises de Lebel-sur-Quévillon

Le gouvernement du Québec promet d’étudier les meilleures façons de venir en aide aux entreprises de Lebel-sur-Quévillon affectées par les feux de forêt.

Le ministre délégué à l’Économie, Christopher Skeete, a pris cet engagement après une série de rencontres tenues vendredi à Lebel-sur-Quévillon.

Après avoir discuté avec les élus et la communauté d’affaires, le ministre dit avoir été sensibilisé à la la dure réalité que vivent plusieurs entreprises.

On a eu de beaux échanges et j’ai mieux compris de quelle manière Lebel-sur-Quévillon se distingue, comment les évacuations à répétition ont eu un impact. On va essayer de trouver des solutions mieux adaptées à leur réalité.

Le 5 juillet dernier, Québec annonçait un programme d’aide de 50 M$ pour les entreprises, notamment par des prêts ou des garanties de prêts. Cette solution n’a pas été bien accueillie par le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, qui estime que ses entreprises ont davantage besoin de subventions que d’un nouvel endettement.

Faisant écho au discours du premier ministre François Legault lors de sa visite en Abitibi, le 17 juillet, le ministre Skeete croit que la solution des prêts pardonnables est peut-être plus appropriée. Les entreprises pourraient ainsi voir effacée une partie du prêt obtenu.