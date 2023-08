Après la Nouvelle-Écosse, c'est le Nouveau-Brunswick qui émet des doutes sur la viabilité de la boucle de l'Atlantique.

La boucle de l'Atlantique est un mégaprojet pour faciliter le transport de l'hydroélectricité du Labrador et du Québec jusque dans les provinces de l’est du pays.

Schéma résumant la boucle de l'Atlantique Photo : Radio-Canada

Le distributeur d’électricité du Nouveau-Brunswick, Énergie NB, affirme que la ligne hydroélectrique entre le Québec et les Maritimes coûterait trop cher aux Néo-Brunswickois.

Le projet augmenterait les coûts pour les consommateurs d'électricité du Nouveau-Brunswick de 270 à 310 millions de dollars par an à partir des années 2040 , affirme Énergie NB dans un récent rapport.

Six ans et demi pour décarboner

Le gouvernement fédéral maintient au contraire que la boucle de l’Atlantique est l’option la plus rentable et la plus durable pour enfin remplacer la génération d’électricité au charbon dans les Maritimes, et il aurait mis 4,5 milliards de dollars sur la table pour la réaliser.

Un camion d'Énergie NB à Bouctouche en juin dernier. Photo : Radio-Canada / JEREMIE TESSIER-VIGNEAULT

Pourtant, cet engagement ne séduit pas le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, qui dit ne pas vouloir s’y consacrer.

Le ministre provincial des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick, Mike Holland, dit quant à lui qu'il est peu probable que la boucle de l’Atlantique puisse être pleinement opérationnelle d'ici 2030 sans des investissements supplémentaires .

Le Nouveau-Brunswick doit avoir complètement éliminé sa production d’électricité au charbon d’ici 2030. Le réseau électrique de la province doit être net zéro d’ici 2035, c’est-à-dire qu’il ne devra émettre aucun gaz à effet de serre ( GES ) d’ici 11 ans.

Énergie NB n’offre pas de solution alternative claire pour décarboner son réseau. La société de la Couronne affirme qu’elle étudie d’autres options, notamment d’éventuels réacteurs nucléaires modulaires.

À courte vue

Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal, croit que c’est une logique à courte vue de la part du Nouveau-Brunswick.

L'idée de la boucle de l'Atlantique, ce n'est pas d'ajouter des lignes de transport entre les provinces atlantiques. C'est justement de concevoir un système qui est opéré de manière plus globale et où les avantages d'une province peuvent servir aux autres provinces, et vice-versa , a-t-il expliqué en entrevue, vendredi.

Pierre-Olivier Pineau est titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Étienne Côté-Paluck

Tous ces avantages-là sont exclus du rapport [d’Énergie NB] , affirme le professeur Pineau. On a fait une analyse très minimaliste.

Pierre-Olivier Pineau ne comprend pas pourquoi la province voudrait cheminer toute seule, plutôt que de joindre ses forces avec ses voisines.

Si le Nouveau-Brunswick veut vivre dans un système qui est reclus, fermé sur lui-même. Il va devoir construire des réserves de fiabilité énorme pour satisfaire ses propres besoins , prévient-il.

De gauche à droite : les premiers ministres Tim Houston (Nouvelle-Écosse), Dennis King (Île-du-Prince-Édouard), Andrew Furey (Terre-Neuve-et-Labrador) et Blaine Higgs (Nouveau-Brunswick), le 12 juin à Mill River, Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC / Wayne Thibodeau

C'est un des arguments qui pousse Ottawa à défendre bec et ongle un réseau global entre plusieurs provinces, dans laquelle chacune pourra intégrer ses sources d'énergie renouvelable.

Le projet [...] permettrait d’alimenter les Maritimes en énergie propre et abordable, et permettrait aussi au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse de vendre de l’électricité aux juridictions voisines , soutient par ailleurs le député fédéral néo-brunswickois Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales.

Selon lui, il s'agit du seul véritable plan pour fermer les centrales au charbon en Atlantique avant la date butoir de 2030. Et cela tout en maintenant des tarifs d'électricité abordables sur le long long terme, assure Dominic LeBlanc.

Non seulement [la boucle de l'Atlantique] est le moyen le plus rapide et le plus rentable de se débarrasser du charbon, mais il garantira également que la région de l'Atlantique dispose de l'électricité nécessaire pour répondre à la demande croissante , disait le premier ministre Justin Trudeau en juin.

D’après le reportage de Louis-Philippe Trozzo