Le nombre de personnes à l’emploi diminue en Saskatchewan

Pour la première fois depuis le mois de mars, la Saskatchewan enregistre une baisse du nombre de personnes à l’emploi en juillet, selon la dernière Enquête sur la population active de Statistique Canada.

La province fait partie des deux seules provinces où l'emploi diminue au pays, avec le Manitoba. (Nouvelle fenêtre)

À titre de comparaison, le nombre de personnes à l'emploi a progressé en juillet en Alberta (+ 0,5 %), au Nouveau-Brunswick (+ 1,1 %) et à l'Île-du-Prince-Édouard (+ 1,7 %).

Au Manitoba et en Saskatchewan des baisses d’environ 1 % ont été enregistrées, ce qui représente une diminution de 5700 personnes à l'emploi pour la Saskatchewan en juillet, dont 5200 étaient employées à temps plein.

Selon l’enquête, le secteur du commerce de gros et de détails a été le plus touché avec une diminution de 3900 personnes à l'emploi.

Le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale a observé une diminution de 2200 personnes à l'emploi entre juin et juillet et le secteur de l'information, de la culture et des loisirs a vu une diminution de 1500 personnes pour la même période.

D’un autre côté, le secteur des services d'enseignement a connu une augmentation de 4000 personnes à l'emploi.

Le taux de chômage de la Saskatchewan a augmenté de 0,4 % en juillet pour atteindre 5,1 %.

Malgré l'augmentation, la Saskatchewan a toujours le troisième taux de chômage provincial le plus bas et continue d'être inférieure au taux national, qui a légèrement augmenté en juillet pour atteindre 5,5 %.

Or, le taux d’emploi ne suit pas nécessairement l’augmentation de la population, d'après Statistique Canada.

La dernière année est synonyme d'une croissance démographique historiquement élevée et cette croissance est grandement attribuable à l'accueil d'immigrants au pays, selon l'agence.

Le taux d'emploi des immigrants récents a diminué en juillet par rapport juillet 2022, selon l'enquête.

C'est la dernière chose dont les gens ont besoin

La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi et d'économie, Aleana Young, affirme que depuis l'arrivée au pouvoir de Scott Moe en 2018, toutes les autres provinces ont créé des emplois plus rapidement que la Saskatchewan.

Le chômage est en hausse, les emplois sont en baisse et pendant une crise générationnelle du coût de la vie, lorsque l'abordabilité est une priorité, peu importe où vous vous trouvez dans la province, à quel propriétaire d'entreprise vous parlez, à quelle porte vous frappez, c'est la dernière chose dont les gens ont besoin , a-t-elle déclaré en conférence de presse vendredi.

Elle estime que les gens partent en raison du manque d'occasions et de la crise dans le système de santé .

Aucun porte-parole du gouvernement provincial n'était disponible au moment de publier cet article pour commenter les données de Statistique Canada.