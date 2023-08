La saison de pêche de l’an dernier en est une à oublier pour les homardiers de la zone 25, dans le détroit de Northumberland. Les pêcheurs, qui pourraient prendre la mer dès mercredi prochain, espèrent que l’année 2023 sera moins éprouvante.

Les épreuves ont été nombreuses en 2022 pour les homardiers de la zone 25, un secteur de pêche du détroit de Northumberland qui s’étend d’Escuminac jusqu’au Cap Tourmentin, près du pont de la Confédération.

Junot LeBlanc, un pêcheur amarré au quai de l’Aboiteau, à Cap-Pelé, s’en souvient trop bien. La dernière saison aura été pour lui la pire de sa carrière.

Il cite notamment le prix trop faible offert aux pêcheurs pour leurs prises. Avec des frais de fonctionnement significativement plus élevés, notamment en raison du prix du carburant, 2022 a été difficile sur le plan financier, raconte-t-il.

Ensuite est venue la tempête post-tropicale Fiona, qui a fait perdre aux homardiers deux précieux jours de pêche.

Fiona nous a tout mêlé d’un bout à l’autre, on a été chanceux de pouvoir finir [la saison] et qu’on était OK […] Après, il a fallu retrouver tous nos casiers, ça nous a retardés encore d’une semaine.

Nicholas Cormier, qui pêche avec son père au quai de l’Aboiteau, espère que des ouragans comme Fiona ne se manifestent pas chaque année, mais il demeure réaliste en raison du changement du climat.

De grosses tempêtes comme ça, c’est pas mal énervant. Il y avait des bateaux sur le quai qui seraient partis au large s’il y avait eu encore un pied d’eau , raconte celui qui pêche depuis maintenant 11 ans.

Au quai de Loggiecroft, près de Kouchibouguac, la tempête avait accéléré l'ensablement du chenal ce qui causait des enjeux de sécurité en mer.

Si des mises à jour ont été effectuées au quai, Hélène Levesque Guignard, la directrice du quai, espère qu'elles suffiront à éviter le pire lors d'une future tempête.

Les infrastructures, ça fait longtemps qu'elles sont installées, mais les tempêtes elles... mère Nature augmente en force chaque année. Comment peut-on se préparer à ça? On fait du mieux qu'on peut , dit-elle.

À Cap-Pelé, Nicholas Cormier et son père ne restent pas les bras croisés.

Ça fait deux storms qu’on a dans trois ans, on commence à s’habituer un peu. On a fait faire des câbles et si on laisse le bateau à l’eau, on pourra en mettre pour éviter qu'il se démarre.