Le gouvernement provincial a mis abruptement fin à la saison de pêche sportive des petits saumons atlantiques, jeudi, sur plusieurs rivières de la Côte-Nord, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Capitale-Nationale afin de protéger la ressource pour les années à venir.

Les pêcheurs doivent dorénavant remettre à l’eau les saumons qui mesurent moins de 63 centimètres, sans compter les grands saumons dont la remise en liberté était déjà obligatoire.

Alors que le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) observe une amélioration quant à l'abondance des grands saumons, ce dernier a pris la décision d’effectuer des changements aux modalités entourant la pêche des petits saumons, notamment pour favoriser la pérennité des populations de ces individus.

La faible quantité de petit saumon nous a forcés à prendre une mesure pour imposer leur remise à l’eau en vue de protéger ce segment de population, mais aussi pour assurer un certain nombre de poissons dans les rivières et assurer leur reproduction , explique le biologiste au MELCCFP , Maxime Guérard.

Sur la Côte-Nord, cette mesure s'applique aux rivières des Escoumins, Godbout, Laval, Pentecôte, aux Rochers et de la Trinité.

Dans la Capitale-Nationale, les pêcheurs devront remettre leurs prises à l’eau dans les rivières du Gouffre, Malbaie et une partie de la rivière Montmorency.

Les pêcheurs devront remettre leurs prises à l'eau notamment entre le pied de la chute Montmorency et l'emprise nord de la route 138. (Photo d'archives)

Du côté du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les rivières touchées par ces nouvelles mesures sont la rivière à Mars et certains segments de la rivière Sainte-Marguerite.

Cette modification des modalités de remise à l’eau de l’espèce rassure certains organismes de défense de ce poisson, dont la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA), qui surveille de près le nombre de saumons dans les différentes régions de la province.

La directrice générale de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, Myriam Bergeron (Photo d'archives)

Chacun des gestionnaires de rivière doit faire des suivis de la population de saumon pour pouvoir prendre des décisions puis atteindre des seuils qui vont permettre de garder une population de saumon qui est en bonne santé , avise la directrice générale de la FQSA , Myriam Bergeron.

En plus des régions touchées par la nouvelle mesure de protection, cette dernière affirme être également préoccupée par la quantité de saumon qui peuple les rivières du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Cette interdiction de conserver les saumons de plus de 63 cm s’appliquera jusqu’à la fin de la saison en cours.

Québec ne ferme toutefois pas la porte à l’idée de prolonger l’interdiction l’année prochaine si la situation s’avère nécessaire. On va attendre de voir quelles seront les montaisons avant de juger s’il y a nécessité d'intervenir à nouveau, mais je ne cacherai pas que les pêcheurs prônent de plus en plus la remise à l’eau , souligne Maxime Guérard.

D’après la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, jusqu'à 15 000 pêcheurs pourraient être concernés par la nouvelle mesure de protection du petit saumon, qui est en vigueur depuis le 3 août.

Avec les informations de Charles-Étienne Drouin