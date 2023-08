L’Expo agricole a débuté à Rimouski. Pour les éleveurs, c’est l’occasion d’améliorer leurs troupeaux, mais aussi de se rencontrer et de sensibiliser le public à leur travail.

Des vaches font le tour de l’enclos, menées par leur conducteur. Chacune d’entre elles est évaluée par des juges selon leur degré de conformité avec les standards des races Ayrshire et Jersey.

Différentes caractéristiques physiques des vaches sont évaluées par les juges à l'Expo agricole de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Le jugement des vaches laitières, Ayrshire et Jersey, vendredi, fait partie des activités phares de l’Expo agricole, qui se tient à Rimouski du 2 au 6 août.

Chaque race a son standard : comment la vache est supposée être; les pattes, le cou, la croupe, les côtes, les pieds pour les vaches laitières , explique Simon St-Pierre, directeur général de l'Expo agricole de Rimouski. Le juge est en mesure de dire quelle est la meilleure, quelle se conforme le mieux à la race, quelle est la plus puissante, quelle est la mieux balancée. Il y a beaucoup beaucoup de critères , résume-t-il.

[Quand] une vache, on voit qu'elle est moins bonne, à certains points, on va la reproduire avec un taureau qui va être plus fort sur ces points-là. Puis la descendance va probablement s'améliorer , poursuit-il.

L'Exposition agricole de Rimouski constitue le plus grand événement agricole dans l'Est-du-Québec. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

L’Expo agricole de Rimouski, qui existe depuis 1888, est aussi l’occasion pour les producteurs de se rencontrer au milieu d’une année de travail bien remplie.

Socialiser et sensibiliser

Les éleveurs, ça travaille beaucoup , souffle Denis Fournier, qui conduit des vaches à l'Expo pour la ferme Rejebel, située à Price. La semaine d’Expo, c’est comme une semaine de retrouvailles, même si c’est beaucoup d'ouvrage.

L'Expo, je pense, c'est de démontrer un peu aux gens de la ville l'importance de ce qu'on fait comme métier, dit-il. Puis de jaser avec les gens, les citadins, qui passent des questions. Avec le bien-être animal, ils s’informent beaucoup.

Les vaches sont à l'honneur de l'Expo agricole de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Cet avis est partagé par Julie Ross, copropriétaire de la ferme Préross à Sainte-Luce.

C’est le fruit de tes efforts en fin de compte qui sont récompensés lors du jugement , estime celle-ci. C’est notre sortie de l’année, voir des gens, rencontrer les gens de la vie. Et on veut que les plus jeunes aient un lien positif de l'agriculture. […] Il faut continuer la tradition.

Une quarantaine de fermes participent à l’Expo cette année. L'an dernier, 45 000 visiteurs ont pris part à l'événement.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux