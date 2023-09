L’hippothérapeute franco-manitobaine qui change des vies

La seule ergothérapeute certifiée en hippothérapie au Canada se trouve à Lorette, au Manitoba. Sarah-Michelle Senécal travaille en collaboration avec les chevaux. Cette alliance unique permet à ses clients de réaliser des progrès spectaculaires.

Sarah-Michelle Senécal voue une passion aux chevaux. Après une maîtrise en ergothérapie, elle s’est spécialisée en hippothérapie et a reçu la certification de l’American Hippotherapy Certification Board (AHCB). Depuis l’ouverture de sa clinique Stable Connections en 2017, le cheval est le principal allié de son équipe auprès de sa clientèle.

L’hippothérapie consiste à utiliser les mouvements des chevaux pour enseigner de nouvelles capacités aux patients, que ce soit pour régulariser le système nerveux, améliorer leurs habiletés à communiquer, à manger, à respirer et même à gérer leurs émotions.

Je me vois comme une électricienne pour le cerveau. J’utilise le mouvement équin et la présence des chevaux pour créer de nouvelles connexions neuronales. Pour y arriver, on utilise le mouvement rythmique et prévisible pour réorganiser le cerveau et lui redonner ses capacités.

En tirant profit du mouvement du cheval, une personne peut effectuer jusqu’à 3000 répétitions d’un geste en seulement 30 minutes, accélérant ainsi la programmation de nouvelles capacités. L’animal devient un instrument supplémentaire pour accélérer et ancrer le développement des compétences.

En plus du mouvement du cheval, la proximité de son cœur immense régule le rythme cardiaque du patient. Sarah-Michelle Senécal mentionne que cela a un impact sur les réseaux neuronaux, les hormones sécrétées, la capacité d’apprendre, etc.

Côtoyer les chevaux, participer à leurs soins et, s’il y a lieu, monter sur leur dos sont autant de façons de créer une connexion stable et sécuritaire entre le client, l’équipe thérapeutique et l’animal.

Des améliorations remarquables

L'ergothérapeute Sarah-Michelle Senécal soutient un enfant en équilibre sur le dos d'un cheval pendant un traitement d'hippothérapie. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Sarah-Michelle Senécal a été le témoin privilégié de plusieurs victoires émouvantes de la part de sa clientèle, âgée de 6 mois à 96 ans.

Parmi les transformations les plus remarquables, elle cite le cas d’une jeune victime d’abus qui faisait une crise d’épilepsie par heure. Après deux traitements, les crises ont cessé et la fillette a pu retourner à l’école et profiter de sa vie d’enfant.

Chaque fois qu’une personne dit ses premiers mots ou fait ses premiers pas, c’est magique!

L’ergothérapeute franco-manitobaine favorise une plus grande autonomie de ses clients afin qu’ils deviennent les maîtres de leur vie . Son plus grand gain demeure de partager la joie avec les clients, partager leurs victoires. Même si c’est un changement de 1 %, pour eux, ça fait un énorme changement dans leur vie.

Stable Connections accueille des clients de tous âges pour traiter des conditions physiques, cognitives, mentales et affectives. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Depuis trois ans, André Lapointe suit des traitements chez Stable Connections. L’homme qui se déplace en fauteuil roulant garde l’espoir de marcher en constatant l’amélioration de sa posture et de son équilibre. Monter à cheval dans le cadre de ses traitements renforce son épine dorsale, explique sa mère, Solange Lapointe. Il peut se tenir debout plus facilement , ajoute-t-elle. Il avait tendance à tomber souvent de sa chaise… Il tombe moins souvent. .

On est comme des chevaux. On est faits pour être en troupeau. Nos clients guérissent en troupeau parce qu’on est là pour passer à travers les moments difficiles ensemble.

Stable Connections offre des services d’ergothérapie, d’orthophonie et de physiothérapie aux individus, de même que des ateliers de groupe.

Dans sa clinique, Sarah-Michelle Senécal traite un large spectre de conditions. Son équipe aide des personnes qui souffrent entre autres de problèmes d’alimentation, d’habiletés motrices, d’attention, de communication. Elle assure aussi un suivi après une chute ou une maladie.

Un autre volet de sa pratique cible la santé mentale. Elle se consacre à la réadaptation après des traumatismes comme des agressions sexuelles ou de la violence.

Sarah-Michelle Senécal pousse son engagement encore plus loin en faisant connaître la pratique de l’hippothérapie en dehors des frontières canadiennes. Depuis quelques années, elle enseigne l’utilisation du cheval comme modalité thérapeutique à des thérapeutes européens.

Avec le manège intérieur construit dans la dernière année, elle espère contribuer encore plus à la qualité de vie de ses patients.

Avec les informations de Patricia Bitu Tshikudi pour le magazine télé Tout inclus