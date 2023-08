Un passager agressif force le Transcanadien à interrompre son voyage à Portage la Prairie

Le comportement d’un homme à bord du Transcanadien de VIA Rail a forcé le train 001 à suspendre temporairement son périple entre Toronto et Vancouver à Portage la Prairie, une ville qui se trouve à un peu moins d’une centaine de kilomètres à l'ouest de Winnipeg.

Le 28 juillet, vers 0 h 40, le service de police de VIA Rail Canada a signalé à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Portage la Prairie qu'un homme était violent et causait du désordre à bord d'un train de VIA Rail et que le train s'était arrêté à Portage la Prairie , indique un communiqué de la GRC au Manitoba.

En arrivant sur les lieux, les agents de la GRC ont appris que l’homme avait été agressif envers des employés, avait brisé une fenêtre et avait volé le téléphone cellulaire d’un autre passager. Aucun blessé n’a été signalé lors de l'incident.

Selon l'agent des relations avec les médias de la police fédérale au Manitoba, Paul Manaigre, l'homme, qui était probablement sous l’effet de l’alcool, aurait ensuite pris sa valise et serait sorti du train à Portage la Prairie, dont il est originaire.

La GRC a ensuite intercepté l’homme de 35 ans à proximité de là où s'était arrêté le train. Le suspect a été arrêté sans incident et placé en détention. Sa valise et le téléphone volé n'ont toutefois pas été retrouvés.

Le suspect a été libéré plus tard dans la matinée et doit comparaître le 17 octobre à Portage la Prairie, où il fera face à des accusations de vol de moins de 5 000 $ et de méfaits.

Selon VIA Rail, le train a pu reprendre sa route après une quarantaine de minutes.