Les États-Unis, un eldorado pour des entreprises technologiques albertaines

Des entreprises qui détectent, contrôlent ou réduisent les gaz méthane nocifs sont nombreuses à avoir vu le jour à Calgary. Mais c’est aux États-Unis, où un changement de politique leur offre une plus grande possibilité de croissance, qu’elles développent leurs activités.

C’est le cas de Westgen Technologies, qui a été lancée à Calgary en 2019 et qui compte une centaine d'employés.

Comme bien d’autres entreprises technologiques, elle a été créée en réponse à une initiative canadienne visant à réduire les émissions nocives de méthane provenant de l'industrie pétrolière et gazière.

Westgen Technologies est spécialisée dans la fourniture d'électricité et d'air comprimé aux sites de forage de pétrole et de gaz, réduisant ainsi le besoin de méthane pour alimenter les vannes et les pompes, qui finit par être libéré dans l'air.

Les deux tiers de ses ventes se font déjà aux États-Unis, et ce chiffre devrait atteindre 80 % au cours des prochaines années, indique Connor O'Shea, son président-directeur général.

Facteurs plus favorables au sud de la frontière

D’après l’entreprise calgarienne, cette situation s’explique par le fait qu’en matière de réglementation sur le méthane dans les champs pétrolifères, le voisin du sud propose des règles qui dépasseraient le niveau de rigueur du Canada.

En conséquence, de nombreux producteurs de pétrole et de gaz au sud de la frontière réalisent des investissements pour réduire leurs émissions de méthane afin de se préparer à l'évolution de la réglementation.

Westgen Technologies a reçu 1,3 million de dollars de financement des gouvernements du Canada et de l'Alberta depuis 2020.

Une autre entreprise technologique, Qube, a reçu elle aussi des subventions des deux gouvernements pour élaborer un logiciel et du matériel qui détectent, mesurent et enregistrent les émissions de méthane sur les sites industriels.

L'entreprise a démarré en 2018 et fabrique son équipement sur un site proche du centre-ville de Calgary. Elle affirme aussi que ses ventes au sud de la frontière représentent environ deux tiers de son activité. De ce fait, elle a récemment ouvert un bureau et un entrepôt au Texas.

D’après Eric Wen, directeur de l'exploitation de Qube, les réglementations ne sont pas les seules à favoriser la croissance des entreprises technologiques. De nombreuses compagnies pétrolières et gazières aux États-Unis utilisent leurs produits, car elles souhaitent améliorer leurs performances environnementales afin d'attirer davantage d'investisseurs et d'améliorer leur réputation.

Le méthane est considéré comme étant 25 fois plus nocif que le dioxyde de carbone pour l'atmosphère.

Je pense qu'il est très important que le Canada et les États-Unis agissent en même temps de manière ambitieuse , analyse Jan Gorski, directeur de l'Institut Pembina, un groupe de réflexion sur l'environnement basé à Calgary.

Il n'est pas surpris que les règles proposées par l’Agence de protection environnementale américaine (EPA) stimulent l'activité des entreprises de technologies propres, car ces règles représentent un saut plus important pour les États-Unis [...] .

Ouvrir en mode plein écran Qube est une entreprise technologique de Calgary qui élabore des logiciels et du matériel qui détectent, mesurent et enregistrent les émissions de méthane sur les sites industriels. Photo : Radio-Canada / Kyle Bakx/CBC

Le Canada vise des règles plus strictes

Le gouvernement canadien s'efforce de rendre plus stricte sa propre réglementation sur le méthane. Le renforcement du dispositif réglementaire au pays concerne notamment le remplacement, sur un site de forage, des équipements qui fonctionnent au gaz naturel par des dispositifs électriques ou d'autres substituts non polluants.

Les réglementations proposées prévoient également des vérifications mensuelles des fuites et des réparations des équipements, alors que la réglementation actuelle exige des vérifications trois fois par an, relève Jan Gorski.

Il convient toutefois de noter que les réglementations relatives au méthane varient d'une région à l'autre des États-Unis. Le Colorado, par exemple, impose des réglementations les plus strictes au monde, souligne Thomas Fox, président de Highwood Emissions Management, une entreprise qui aide les compagnies industrielles à réduire leurs émissions.

Richard Brown, président de Kathairos Solutions, souhaite que le gouvernement canadien procède plus rapidement à la mise à jour de sa réglementation sur le méthane.

Kathairos Solutions emploie une quarantaine de personnes et affirme que la majorité de ses ventes se fait aux États-Unis. Elle utilise des réservoirs d'azote liquide à basse température pour remplacer le méthane nécessaire à l'alimentation des vannes et des pompes sur les sites de forage.

La jeune entreprise a déployé sa technologie sur environ 5000 puits de pétrole et de gaz aux États-Unis, contre environ 400 au Canada.

Avec les informations de Kyle Bakx