L'Association médicale de l'Ontario (OMA) s'inquiète du manque d'anesthésistes dans les hôpitaux de la province, une pénurie qui cause des fermetures de salles d’opération et de plus longues attentes pour les chirurgies.

Le groupe Anesthésiologistes de l’Ontario (Ontario’s Anesthesiologists, une section de l’ OMA ), a récemment sondé les chefs de département d’anesthésiologie des hôpitaux. Plus de la moitié (59 %) des personnes interrogées ont rapporté des fermetures de salles d'opération au cours des six derniers mois, en raison de postes vacants ou de pénuries imprévues.

Parmi les sondés, 68 % disent aussi avoir dû refuser des vacances ou prolonger les horaires de travail de leur personnel, et une importante majorité (84 %) a indiqué avoir besoin d’embaucher plus d’anesthésistes pour doter les salles d’opération et répondre aux demandes de vacances.

Le Dr Rohit Kumar, président d’Anesthésiologistes de l’Ontario et praticien à l’hôpital Trillium Health Partners à Mississauga, ajoute à cela une autre statistique : plus de 15 % du personnel dans ce domaine est proche de l’âge de la retraite. Le nombre de nouveaux anesthésistes qui sont formés ne suit pas la croissance démographique et la demande , déplore-t-il.

Attente pour les patients

Cette situation peut avoir un impact sur l’arriéré d'opérations chirurgicales, qui a empiré depuis la pandémie. En janvier, la province estimait qu’il y avait 206 000 Ontariens en attente d’une intervention chirurgicale. En date du 3 août, ils étaient 194 000 sur la liste d’attente, selon le ministère de la Santé.

S’il n’y a pas d’anesthésie, ça veut dire que les patients ne peuvent pas aller en salle d’opération , explique Sue LeBeau, PDG de l'hôpital général de Nipissing Ouest.

Le patient pourrait être obligé de rester plus longtemps avec une fracture qui n’est pas soignée ou une condition qui nécessite une opération, un remplacement de la hanche par exemple. Alors ça a des effets importants.

La pénurie d’anesthésistes ne touche pas son établissement pour l'instant, mais Sue LeBeau surveille la situation de près. Ça prend du temps de former des médecins, et ça prend encore plus de temps de former des spécialistes comme des anesthésistes , fait-elle remarquer. Quatre ans d’école de médecine suivis de cinq ans de spécialité en anesthésie, précise le Dr Kumar, qui aimerait voir l’ajout de places de résidence.

Anesthésiologistes de l’Ontario (qui représente près de 1500 praticiens) réclame aussi aux gouvernements provincial et fédéral de recueillir des données précises sur les besoins en personnel dans les hôpitaux.

Nous n'avons pas un bon système de suivi et de planification, qui évalue l’offre et la demande actuelle , regrette Rohit Kumar. Il voudrait que les autorités soient plus proactives, d’autant plus que la pénurie n’est pas nouvelle. La province avait connu une situation semblable au début des années 2000 déjà, rappelle-t-il, ce qui a alors donné lieu à la création d'équipes de soins anesthésistes (Anesthesia Care Teams), un modèle qui gagnerait à être davantage répandu et financé, selon le médecin.

Dans ces équipes, des assistants en anesthésie certifiés travaillent sous la direction, la délégation et la supervision d'un anesthésiste spécialiste, pour donner un coup de pouce en cas d'urgence, et agir essentiellement comme médecins auxiliaires. Ce qui fait en sorte qu’on peut prendre soin de plus de patients, plus efficacement.

Le Dr Kumar souhaite également une simplification des processus d'évaluation et d'accréditation des médecins anesthésistes formés à l'étranger.

La province, de son côté, assure que ces défis de ressources humaines sont au cœur de son plan Votre santé .