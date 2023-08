Le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario (Réseau du Nord) revient à la charge avec une nouvelle vidéo dévoilée vendredi pour attirer les populations francophones à Sault-Sainte-Marie.

Intitulée Route du succès , la série de vidéos produites par l’organisme a comme objectif de charmer les francophones d’ici et d’ailleurs afin d’accroître le nombre de francophones dans les grandes villes du Nord.

Après les villes de Timmins, Témiscamingue, North Bay, Thunder Bay et Kenora, le réseau s'est penché sur le cas de la ville de Sault-Sainte-Marie.

Chaque vidéo est adapté à la communauté mise en valeur et présente des habitants et employeurs de la municipalité qui énumèrent les nombreux bienfaits d’une installation dans ladite ville pour un francophone.

Thomas Mercier, coordonnateur du Réseau du Nord, espère accroître le nombre de francophones dans la région. (Photo d'archives)

Pour cette nouvelle vidéo, le Réseau du Nord a décidé de s’intéresser à l’intégration des résidents francophones.

On veut vraiment qu’ils mettent de l’avant leur sentiment d’appartenance à la ville pour vraiment donner une nouvelle image à Sault-Sainte-Marie comme une ville qui accueille les nouveaux arrivants francophones, qui est un bon endroit pour y faire sa vie et sa carrière , indique Thomas Mercier, le coordonnateur du Réseau du Nord.

Une francophonie en extinction?

Dania Kuzbari, la conseillère en emploi à l’agence Sault Community Career Center, trouve que l'initiative du Réseau du Nord est vraiment importante pour éviter le déclin du français à Sault-Sainte-Marie.

La francophonie de ce Sainte-Marie est en train de rétrécir, malheureusement, et puis c’est très important de garder une francophonie qui est active et en bonne santé.

Sault-Sainte-Marie compte plus de 70 000 habitants.

Selon le recensement de 2021, on y recensait 2100 résidents qui ont indiqué que le français était leur unique langue maternelle, soit environ 2,9 % de la population. Ils étaient plus de 2400 en 2016.

En comptant les personnes bilingues, c'est 6 640 personnes qui disaient connaître les deux langues officielles en 2021, soit 9,3 % de la population totale.

Dania Kuzbari estime que la francophonie perd du terrain à Sault-Sainte-Marie avec le temps.

Dania Kuzbari souhaite que les vidéos promotionnelles du Réseau du Nord ouvrent les portes à de nouveaux arrivants et aux employeurs.

J’espère que lorsque les gens vont voir cette vidéo, ils se rendront compte des opportunités qu’ils peuvent avoir ici, et que les employeurs vont prendre en considération l’existence des programmes d’immigration ici au Canada pour les aider à embaucher de nouveaux arrivants et accroître la diversité et l’inclusivité.

Le Réseau du Nord projette de terminer sa série avec une vidéo sur la ville du Grand Sudbury.

Avec les informations de Félix Hallée-Théoret