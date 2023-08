Plus d’antidépresseurs pour pallier au manque de psychothérapies

Les Québécois consomment de plus en plus d’antidépresseurs. Les intervenants consultés par Radio-Canada sont unanimes : le manque d’accès à la psychothérapie et aux autres ressources n’aide en rien à endiguer le phénomène.

Depuis 2018, selon les chiffres de la Régie de l’assurance maladie du Québec, le nombre de prescription d’antidépresseurs est en augmentation dans toutes les régions de la province, tant chez les plus jeunes que les adultes.

Ils sont prescrits pour traiter les troubles d’humeur comme la dépression, mais aussi les troubles d’anxiété.

La pandémie a certainement contribué à cette hausse, mais le phénomène était déjà bien en branle avant 2020, remarque Annie Loiseau, psychiatre de l’enfant et l’adolescent et administratrice à l’Association des médecins psychiatres du Québec.

Si on avait plus facilement accès aux ressources psychosociales, il y aurait moins de prescriptions d’antidépresseurs, ça j’en suis convaincu , admet-elle.

Pour les troubles légers à modérés d'anxiété et de dépression, la psychothérapie devrait généralement être privilégiée à la médication, pense l'experte.

Karine Gauthier, présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois, en est aussi arrivée à ce constat en entrevue à l’émission Première heure.

Idéalement la prise d’antidépresseurs devrait elle-même être accompagnée d’une thérapie. Le meilleur traitement pour la dépression, celui qui fait la preuve de la démonstration scientifique, on sait que c’est le mariage des antidépresseurs et de la psychothérapie Mais malheureusement souvent tout ce qu’on a à offrir ce sont les antidépresseurs , relate Christine Grou, psychologue et présidente de l’Ordre des psychologues du Québec.

Les avantages de la thérapie

La psychothérapie permet aussi d’adresser ces troubles plus durablement. On ne travaille pas seulement sur la chimie du cerveau, on travaille sur ce qui organise et régule la personne. On travaille à modifier sa façon de penser, de se comporter et son système interpersonnel. On travaille vraiment sur des éléments qui vont perdurer dans le temps , explique Christine Grou.

Il faut admettre qu'aujourd'hui en 2023, on n’est pas capable d’offrir le traitement de choix à tout le monde , poursuit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Depuis la pandémie, la détresse chez les 15 à 34 ans a augmenté à un rythme alarmant. Photo : Getty Images / Carol Yepes

Pour les trois intervenantes, la hausse des prescriptions est clairement préoccupante, les causes et les symptômes devraient clairement être adressés. On en parle beaucoup de l’importance de traiter la santé mentale dans le discours public, mais à mon avis on tarde à prendre les moyens qu’il faut pour faire vraiment un virage , affirme la psychologue.

Prescrire par dépit

Les difficultés d’accès pourraient servir à expliquer en partie les disparités qu’on retrouve dans les augmentations de prescription selon les régions. Je peux parler pour le Bas-Saint-Laurent comme c’est ma région de pratique et oui l’accès est très difficile, juste en pédopsychiatrie, on a plus qu’un an d’attente. La pression est très forte , indique Annie Loiseau.

Lorsqu’un médecin se retrouve devant un patient en détresse, la médication devient souvent la seule option à court terme, selon la psychiatre.

Ouvrir en mode plein écran De plus en plus de jeunes femmes ont recours aux antidépresseurs pour combattre l'anxiété. Photo : Getty Images / PonyWang

La majorité des troubles mentaux courants vont être traités en première ligne donc dans leur clinique de médecine familiale ou dans leur CLSC. C’est là où les équipes en santé mentale sont en géométrie très variable. Il y a rarement des psychologues et parfois des travailleurs sociaux , ajoute Christine Grou.

Alors d’un côté, le nombre de consultations pour des troubles psychologiques a augmenté substantiellement et de l’autre, il n’y a pas d’offre de psychothérapie accessible et gratuite dans les cliniques de médecine familiale, explique Mme Grou.

Je pense qu’on doit en faire un enjeu de santé publique parce que sinon les troubles mentaux courants comme l’anxiété et la dépression vont continuer de proliférer , se désole-t-elle.

S’attaquer à la source

Le financement des services en santé mentale fait partie des solutions avancées par Annie Loiseau au niveau gouvernemental. Il faut repenser les soins, c’est ce que la réforme du ministre [de la Santé Christian] Dubé vise à faire et j’espère qu’il y aura des résultats tangibles et concrets parce que les besoins sont énormes. Pour moi, l'augmentation des prescriptions est un facteur qui est parlant. Il faut prendre un temps d’arrêt et de réflexion , ajoute aussi Christine Grou.

Au niveau individuel et populationnel, ça part vraiment par avoir des bonnes habitudes de vie, faire attention à l’utilisation d’écrans et médias sociaux et apprendre à tolérer quand on a une émotion négative , ajoute la psychiatre.

La présidente de l’Ordre des psychologues du Québec croit enfin qu'il faudrait se pencher sur les causes sociétales et systémiques plus larges qui expliquent la recrudescence des troubles anxieux et dépressifs.

Avec des informations de Charles-Antoine Boulanger