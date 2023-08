9 cas de contamination à la bactérie Legionella confirmés dans un hôpital de New Glasgow

Neuf personnes ont été contaminées par la bactérie Legionella et sont hospitalisées à l’hôpital Aberdeen à New Glasgow en Nouvelle-Écosse. Une personne est en soins intensifs.

La Legionella est une bactérie présente dans les sources d’eaux naturelles, mais aussi dans la plomberie. Elle peut entraîner des pneumonies chez les personnes contaminées.

Parmi les personnes contaminées, certains sont des patients ou du personnel de l’établissement de soins de longue durée Glen Haven Manor, situé à côté de l’hôpital. La présence de la bactérie est aussi suspectée chez 21 personnes, des tests en laboratoire sont en cours.

La Legionella est une bactérie qui peut causer deux maladies, soit la légionellose, qui peut conduire à une pneumonie, ou la fièvre de Pontiac, plus bénigne.

Ouvrir en mode plein écran Dre Cristin Muecke, médecin hygiéniste régionale pour les zones du nord à Santé Nouvelle-Écosse (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

C’est une éclosion importante, ça arrive, mais c’est assez rare. On en a eu une en 2019 à Moncton. Il y a plusieurs années, il y a eu une grande éclosion à Québec, c’est rare, mais ça arrive , explique Dre Cristin Muecke, médecin hygiéniste régionale pour les zones du nord à Santé Nouvelle-Écosse.

En 2012, 181 personnes avaient eu la légionellose à Québec et 13 personnes en étaient décédées. La contamination venait des tours de refroidissement du Complexe Jacques-Cartier dans le quartier Saint-Roch.

Les tours de refroidissement sont également mises en cause dans les contaminations. Nous avons eu des résultats préliminaires qui montrent qu’une des trois tours de l’hôpital Aberdeen pourrait avoir la Legionella dans le système. On attend les résultats, mais comme ça peut être un risque en cours, l’hôpital a fermé la tour et ils sont en train de bien la nettoyer , précise Dre Muecke.

On va essayer de trouver d’autres sources possibles, mais en ce moment, c'est la seule source possible qu'on a identifiée , précise la médecin de Santé Nouvelle-Écosse.

Santé Nouvelle-Écosse assure que les résidents ont peu de chances d’être contaminés en se rendant à l’hôpital Aberdeen. Les autorités recommandent aux habitants de New Glasgow, Trenton et Stellarton de les contacter s’ils ressentent des symptômes comme de la fièvre, des frissons, une toux sèche, des douleurs musculaires ou à la tête ou s’ils ont la diarrhée.