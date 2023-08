Les précipitations abondantes et l’humidité élevée ne sont pas un duo de rêve pour les vacances. Mais pour les mycologues, oui. Voici quatre bouteilles pour accompagner les meilleures recettes de champignon.

Blanc riche

Ouvrir en mode plein écran Domaine des Hardieres Les Petits Gars Anjou 2020 | Code SAQ : 15154694 | 24,95$ Photo : SAQ

Les champignons forment un mariage parfait avec les plats crémeux. Ce blanc d’Anjou aussi. Le domaine des Hardières se trouve dans la région du Layon dans le Val de Loire. Cet endroit humide et brumeux est célèbre pour ses cuvées de dessert élaborées grâce au champignon botrytis. La cuvée des Petits gars n’est toutefois pas un vin de dessert. À base de chenin, ce blanc est sec et vif. L’élevage en fût de chêne amène néanmoins de la rondeur et des notes épicées qui iront à merveille avec une omelette aux champignons.

Rouge sauvage

Ouvrir en mode plein écran Domaine Maire et Fils Arbois En Geillon Poulsard 2020 | Code SAQ : 15131450 | 28,50$ Photo : SAQ

Les vins du Jura sont en forte demande et bonne nouvelle, plusieurs nouvelles cuvées viennent d’arriver au Québec dont ce rouge du domaine Maire et fils. Ce vignoble possède plus de 200 hectares dans cette petite région française, à la frontière avec la Suisse. On y cultive des cépages uniques dont le ploussard. Cette variété rouge créée des vins épicés dont la couleur est d’un rosé profond et aux tannins souples. Ses parfums rappellent les fruits noirs, les herbes séchées et évoquent même des effluves de humus. Avec une pâte carbonara aux champignons, c’est divin.

Côté givré

Ouvrir en mode plein écran Domaine Sainte Famille La Cuvée des Ti-Coq 2017 | Code SAQ : 13110938 | 25,90$ Photo : SAQ

Le champignon est généralement servi dans des plats salés. Cet ingrédient se cuisine également en dessert. Pour surprendre la visite, il suffit de le faire revenir dans du sirop d’érable ou dans du cidre avant de l’ajouter dans une recette de semi freddo. C’est épatant! Pour accompagner ce dessert givré, un cidre de glace fait le travail. La cuvée des Ti-Coq est produit par le Domaine Sainte-Famille. L’entreprise établie sur l’île d’Orléans presse des cortland et des spartan gelées. Avec quelques années en bouteille, ces parfums de pommes cuites iront à merveille avec les champignons sucrés.

Élégant martini

Ouvrir en mode plein écran Distillerie L & M Gin au Champignon | Code SAQ : 14560341 | 35,00$ Photo : SAQ

Troquez l’olive verte contre un champignon mariné dans le martini et déjà, le look de ce classique cocktail est transformé. Pour changer aussi son goût, ce gin québécois aromatisés aux champignons est un bon choix. Élaboré en Mauricie par la famille Lefebvre, ses parfums de genévrier et d’épices s’intègrent à une texture onctueuse où on reconnaît les notes terreuses du champignon. Un peu de vermouth et le cocktail est sublimé!