En pleine semaine québécoise des marchés publics, l’équipe du Marché de la gare de Sherbrooke se réjouit du succès de ses nouvelles installations.

On se considère très privilégié d’avoir pu faire de nouveaux aménagements. Il y aura des ajustements à faire dans les prochaines années, mais on remarque une hausse de la clientèle , explique la coordonnatrice Sylvie Brunelle.

Le marché a fait peau neuve cette année avec des kiosques pour remplacer les chapiteaux, des jeux pour enfants et de nouvelles tables. L'objectif est de rendre le site du marché plus convivial. Un marché, c'est un lieu de rencontre entre les clients et les producteurs. Ça crée une effervescence. On le vit cette année, et c'est très agréable , exprime Sylvie Brunelle.

Le marché demeure un endroit de prédilection pour se procurer des produits frais, assure la coordonnatrice. Elle explique toutefois que les grandes pluies du dernier mois ont affecté les producteurs de légumes et de fruits.

On entre dans la période faste où tous les légumes et presque tous les fruits ont fait leur apparition sur le marché. Il n’en manquait aucun, jusqu’à cette semaine. J’ai été informée par mon producteur de bleuets qu’il était obligé de fermer les champs parce que les fruits n’étaient pas suffisamment mûrs. D’habitude, tous les produits sont sur les tablettes.

Les champs imbibés d’eau nuisent à la croissance des légumes racines, dont les carottes. Les semences plantées à la mi-juillet pourraient aussi subir les contrecoups des précipitations abondantes. C’est une première pour Sylvie Brunelle.

Pour les betteraves et les rutabagas, l’abondance pourrait être moins importante.

Une année de nouveautés

Cette année, 41 producteurs se réunissent tous les samedis. C’est 11 producteurs de plus que l’été dernier.

La clientèle peut entre autres se procurer 33 variétés d’ail, dont certaines sont disponibles jusqu’en septembre. La fleur d’ail éléphant est particulièrement impressionnante , se réjouit Sylvie Brunelle. Un spécialiste des champignons rend aussi ses produits disponibles.

Dans trois kiosques de prêt-à-manger, des couples offrent par ailleurs les spécialités de leur pays d’origine. Des plats irakiens, syriens et vietnamiens sont présentés. Des sushis sont également vendus sur place. Un camion de cuisine de rue proposant de la nourriture de brasseries est également présent quelques fins de semaine durant l’été.

L’inflation n’a pas eu raison des marchés

Malgré l’inflation, Sylvie Brunelle remarque que les clients continuent de se procurer des produits du marché. On voit une hausse importante de l'achalandage après vérification auprès des producteurs qui sont là depuis quelques années. Nous observons plus de visiteurs et surtout, plus d'acheteurs. Les gens restent également plus longtemps sur le site.

Elle remarque que les tables se vident toujours facilement.