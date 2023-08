Révision du leadership de Blaine Higgs : les contestataires vont revenir à la charge

Les progressistes-conservateurs qui veulent une révision du leadership de Blaine Higgs vont revenir à la charge. Ils travaillent en coulisses pour récolter les signatures nécessaires afin de déclencher la prochaine étape du processus.

Le Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick a annoncé lundi que les contestataires n’avaient pas soumis un nombre suffisant de lettres pour enclencher le processus de révision.

La formation politique a indiqué avoir reçu plus de 40 lettres de membres valables, dont 15 de président de circonscription. Le seuil minimum est d’au moins 50 membres en règle, dont au moins 20 présidents.

Dans la foulée de ce développement, le porte-parole des présidents d’associations contestataires, Marc Savoie, avait joué de prudence et affirmé que lui et ses collègues devaient se concerter afin de décider s’ils voulaient revenir à la charge.

C’est maintenant chose faite, a-t-il rapporté vendredi après-midi en entrevue avec Radio-Canada Acadie.

Le groupe s’est parlé, on communique régulièrement. On va de l’avant. [...] On est certains qu’on va avoir le nombre requis de demandes acceptées , a-t-il dit.

Ouvrir en mode plein écran Marc Savoie, porte-parole des contestataires du Parti progressiste-conservateur, estime que l'exclusion de certaines lettres par le parti a relancé l'ardeur des frondeurs. Photo : Radio-Canada

Il affirme que depuis le dépôt des lettres, à la fin juin, certains se posaient des questions sur le mouvement de contestation. Mais le refus de certaines d’entre elles par le parti, annoncé lundi, a eu un impact, selon lui.

Le temps que ça a pris au parti pour arriver avec leurs conclusions, les ardeurs s’étaient refroidies un peu. Le monde commençait à douter un peu de si ça allait se dérouler. Je crois qu’ils ont mis un peu d’huile sur le feu. L’ardeur est là.

La lettre de Marc Savoie rejetée

Marc Savoie – qui est président par intérim de l’association progressiste-conservatrice de la circonscription de Moncton-Est – a d’ailleurs été avisé cette semaine que sa propre lettre a été rejetée.

Selon lui, le parti ne reconnaît pas la validité de sa demande de révision du leadership parce qu’il a été élu à la vice-présidence de l’association et qu’il occupe seulement la présidence par intérim.

Apparemment, d’après la constitution du parti, je ne serais pas reconnu comme président. J’ai demandé qu’on clarifie et qu’on me montre exactement où dans la constitution c’est indiqué. On ne l’a pas fait encore. J’ai l’impression peut-être qu’on m’utilise comme bouc-émissaire pour passer un message que ça ne sera pas facile , a-t-il affirmé.

Les contestataires s’approchent un peu de leur but

Depuis l’annonce de lundi qu’un nombre insuffisant de lettres ont été déposées, les progressistes-conservateurs qui tentent de faire tomber Blaine Higgs ont fait un tout petit pas vers l’atteinte de leur objectif.

La lettre d’un président de circonscription qui avait été rejetée par le parti a finalement été acceptée, selon ce qu’a pu confirmer CBC .

La lettre en question avait été jugée inadmissible parce que le parti croyait que l’adhésion de son signataire était échue. Le membre était en fait toujours en règle.

Ouvrir en mode plein écran Le parti a laissé aux contestataires jusqu'au 19 août pour déposer des lettres réclamant la révision du leadership de Blaine Higgs. Photo : Radio-Canada

Ce développement fait passer de 15 à 16 le nombre de lettres de présidents de circonscription – demandant formellement une révision du leadership – qui ont été jugées valables par le parti.

Il en manque quatre pour que le conseil provincial du parti soit obligé de tenir un vote sur la question.

La directrice générale du parti, Erika Hachey, a donné aux contestataires jusqu’au 19 août pour soumettre les lettres manquantes s’ils le souhaitent.