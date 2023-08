Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a émis jeudi soir une ordonnance de blocage à l'endroit de la boutique FunGuyz à Montréal, empêchant désormais les propriétaires de l'immeuble de l'utiliser pour vendre des « champignons magiques ». Cette démarche faisait suite à une troisième perquisition policière en moins de quatre semaines dans ce commerce.

L'ordonnance, confirmée par courriel par la porte-parole du DPCP , Me Patricia Johnson, fait en sorte que FunGuyz ne peut plus utiliser son local pour y effectuer la vente de psilocybine, une substance illégale et donc un bien infractionnel aux yeux du Code criminel, puisque cela constitue du trafic de stupéfiants.

Des biens infractionnels sont des biens qui ont servi à la commission d’un crime, a expliqué l'avocat criminaliste Walid Hijazi sur les ondes de Tout un matin. Lorsqu’on enquête, les policiers peuvent obtenir un mandat de perquisition pour saisir des biens – que ce soit des bijoux, des voitures, un immeuble – qui peuvent tous être considérés comme des produits de la criminalité.

Cependant, puisqu'un immeuble lui-même ne peut pas être perquisitionné, l'ordonnance va bloquer carrément le bien , limitant ainsi l'utilisation que le propriétaire peut en faire. Dans le cas de FunGuyz, Me Hijazi précise que le propriétaire qui exploite le commerce directement ou indirectement en toute connaissance de cause peut être accusé de trafic de stupéfiants.

Quelqu’un qui est propriétaire d’un immeuble [sous ordonnance de blocage] ne perd pas son titre de propriété, mais n’a pas le droit de procéder à des rénovations ni de disposer de son logement pour la durée des procédures judiciaires. Advenant un verdict de culpabilité, l'État pourra devenir propriétaire de l'immeuble.

Changement de stratégie

Le SPVM est intervenu pour une troisième fois en quatre semaines à la boutique FunGuyz jeudi midi, cette fois en emportant tout le matériel qui se trouvait dans le local et en procédant à l'arrestation d'un homme de 24 ans.

Rappelons que le SPVM est d'abord intervenu le 11 juillet, au lendemain de l'ouverture prévue de la boutique, avant d'y revenir le 20 juillet, les propriétaires ayant rouvert leur comptoir de vente.

En tout, le SPVM confirme avoir saisi près de 4 kg de psilocybine en vrac, 753 g de psilocybine dans des produits comestibles, 1643 comprimés de cette même substance et 10 212 $. Huit personnes âgées de 20 à 50 ans ont été arrêtées jusqu’à présent.

À la suite de l'ordonnance de blocage, les propriétaires de FunGuyz pourraient tout de même ouvrir un commerce dans un nouveau local. Me Hijazi affirme que cette stratégie représente un risque plus important de détention des propriétaires, et ce, même si les personnes arrêtées soutenaient faire du militantisme pour susciter un débat public.