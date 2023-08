Soccer A-T lance un appel au respect de ses arbitres

Soccer Abitibi-Témiscamingue lance un appel au respect de ses arbitres.

Dans une publication Facebook, l'organisme rappelle que le manque d'arbitres est important dans la région et partout au Québec, notamment parce que plusieurs officiels finissent par quitter en raison du mauvais comportement des spectateurs et des entraîneurs à leur endroit.

Selon Charlène Barbe, responsable régionale des arbitres, les gestes de manque de respect sont souvent posés lors des matchs des ligues élites.

« Quand on tombe dans les ligues AA et AAA, c'est là où ça se complique un peu plus. Les parents et les spectateurs sont un peu plus intenses. Les entraîneurs aussi, c'est plus intensif que dans le récréatif, il y a une grosse différence. Et on n'échappe pas non plus au problème de recrutement d'arbitres », souligne Mme Barbe.

Soccer Abitibi-Témiscamingue dispose de suffisamment d'arbitres pour tenir l'ensemble de ses activités au cours de l'été, mais l'organisme dit devoir surcharger son personnel de travail pour y arriver.

« On vient quand même à bout d'avoir assez d'arbitres, sauf qu'on les surmène dans certaines journées. Oui, nous sommes en mesure de donner le service, mais à quel prix parfois? », mentionne Charlène Barbe.