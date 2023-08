L’aménagement paysager serait l’une des plus vieilles formes d’art et l’arrangement du jardin préoccuperait les humains depuis l’Antiquité. Il existe plusieurs façons d’agrémenter la cour extérieure. Ajout de gnomes, de flamants roses ou encore de statues romantiques, les idées ne manquent pas dans notre collection d’archives.

La magie des gnomes et des nains de jardin

Selon le dictionnaire, un gnome serait un petit génie habitant le sein de la terre et qui en garderait les richesses.

D’abord présents dans les jardins d’Allemagne et de Suisse, les gnomes et nains de jardins font leur apparition en Grande-Bretagne en 1840. Le baron Charles Isham en dépose une vingtaine sur sa propriété et crée l’engouement.

2:48 Reportage d’André Manderstam sur la popularité des gnomes en plâtre ou nains de jardin, dans l'aménagement des arrière-cours de Londres.

Le 11 décembre 1977 à La semaine verte, le journaliste André Mandelstam nous parle de la popularité des gnomes en plâtre dans les jardins et aménagements des arrière-cours de Londres.

La présence de nains de jardin sort les Londoniens de la grisaille et met un peu de couleur dans la pelouse l’automne venu.

Le reportage nous amène dans une usine de gnomes située en plein cœur de la capitale. Les gnomes anglais y sont peints à la main. Comme chaque nain de un pied quatre pouces est unique, une liste d’attente s’est formée pour ceux qui souhaitent devenir propriétaires de l’une de ces statuettes.

Les nains ont vu leur popularité décroitre au courant des années 1990. L’engouement a repris de plus belle en raison du film à succès Le fabuleux destin d’Amélie Poulain où un nain de jardin parcourt le monde.

En mai 2013, les nains de jardins sont même présents au Chelsea flower show . Les très réputées floralies londoniennes avaient ont une entorse au règlement en permettant la présence de ses statuettes colorées à l'occasion du centenaire de l'événement.

L’envol des flamants roses

Qu’est-ce que le gazon, le gravier et la terre ont en commun? Ce sont tous des habitats naturels du flamant rose de plastique nord-américain, répond le journaliste Richard Thériault.

Le 17 juillet 1996 au Ce soir, un reportage est présenté sur la galerie Surrey de la région de Vancouver qui tient une exposition sur l’aménagement paysager.

2:46 Reportage de Richard Thériault sur la galerie Surrey de la région de Vancouver qui tient une exposition sur l’aménagement paysager.

Lors de cette exposition baptisée The Grass Menagerie, la conservatrice du musée met au défi et sept architectes de la ville de Surrey et cinq sculpteurs internationaux de réaliser des œuvres en présentant le jardin comme lieu de transition. Quelques-uns ont mis le flamant rose à l’honneur.

Imaginé par l’artiste Donald Featherstone en 1957, le flamant rose de plastique est devenu un emblème du kitsch.

Dans un reportage du journaliste Pierre Olivier présenté à l’émission L’Observateur du 20 mai 1979, le sociologue Jean-Pierre Desaulniers explique pourquoi plusieurs Québécois ont fait une place au flamant rose sur leur pelouse dans les années soixante.

Les vacances chez nos voisins américains et la conception du chalet ne seraient pas étrangères à l’arrivée des flamants roses de plastique en sol québécois.

Le flamant rose c’est un peu l’animal rapporté des États-Unis dès que l’on a pu descendre vers le sud en automobile. (…) C’était intégré à l’univers un peu guimauve, un peu bonbon du chalet avec le jeu de crochet, la canasta sur la véranda, tailler les pivoines et s’occuper d’une rocaille.

Au milieu des années 1980, la populaire série américaine Miami Vice redonnera un second souffle à l’engouement pour les flamants roses de plastique.

Le romantisme des statues antiques

Dans cet extrait de l’émission Des jardins d’aujourd’hui diffusée le 12 juillet 2001, le célèbre horticulteur à la voix rauque, Roland Leduc, rencontre Jacques Daoust qui vend des éléments de décoration pour ornementer les cours extérieures et les jardins.

4:08 Reportage du chroniqueur horticole Roland Leduc qui rencontre Jacques Daoust qui lui présente les différents ornements et décorations que l’on peut mettre au jardin.

Des statues, fontaines et bassins d’oiseaux qui sont taillés dans la pierre ou fait de ciment compressé et d’agrégats.

Plusieurs ornements semblent inspirés des jardins italiens de la Villa d’Este ou de ceux de Boboli à Florence.

Certaines pièces plus rares sont d’ailleurs importées d’Europe, dont l’une date de 1850.

L’art c’est vraiment une symbiose avec le jardin.

Ces sculptures de dieux antiques, de vierges ou de chérubins viennent ajouter une touche de raffinement à l’aménagement paysager.