Festivals, fermetures de routes, ouvert ou fermé : tout sur le long week-end à Toronto

Le week-end du congé civique férié donne la place au grand défilé du Festival caribéen de Toronto et toutes sortes d'autres activités. Tour d'horizon des événements, fermetures de routes et des services qui resteront ouverts ou fermés.

Le défilé se déroule samedi de 8 h à 20 h le long d'un parcours qui longe le boulevard Lakeshore à hauteur de la Place de l'exposition nationale. Face à l'affluence prévue, cette artère demeurera fermée à la circulation automobile de minuit samedi jusqu'à dimanche à 7 h de l'avenue Strachan à la promenade Parkside en direction ouest, et de Colborne Lodge à l'avenue Strachan en direction est.

Plusieurs accès au centre-ville via l'autoroute Gardiner seront aussi barrés en conséquence, et pour la même période, prévient la police de Toronto.

La rampe d'accès depuis l'avenue Jameson en direction ouest

La rampe de sortie vers l'avenue Jameson en direction est

La rampe d'accès depuis l'avenue Jameson et l'intersection entre le boulevard Lakeshore Ouest et la route British Columbia en direction est

La rampe de sortie vers l'avenue Dunn

Publicité

D'autres détours ou accès limités sont à prévoir dans le secteur.

Baignades surveillées tout le long du week-end

Du côté des transports publics, les métros, tramways et autobus de la CTT fonctionneront selon un horaire de congé lundi, tandis que les véhicules du réseau GO suivront un horaire du samedi.

Parmi les autres événements à grande échelle, citons le festival de musique VELD, le Scarborough RibFest, le Toronto Patty Fest, le festival We Are Lost, le Festival de la diversité de Toronto, les feux d'artifice au Canada's Wonderland et le concert du groupe Queens of the Stone Age.

Pour ceux qui comptent aller se baigner pendant ce long week-end d'août, l'ensemble des piscines publiques extérieures, des aires aquatiques et les 10 plages de la Ville de Toronto demeurent surveillées tous les jours. Aucun avis de pollution ou d'insalubrité de l'eau du lac Ontario n'était en vigueur, selon les derniers relevés publiés vendredi.

Ouvert ou fermé?

La plupart des attractions touristiques seront ouvertes tout au long du week-end.

Publicité

Ce qui est fermé lundi :

Les banques

Les bureaux gouvernementaux

Les bibliothèques municipales (aussi fermées dimanche)

Les centres communautaires

Les services de poste

Ce qui est ouvert lundi :