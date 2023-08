Conflit de travail dans les ports en C.-B. : les membres du syndicat acceptent l’entente

Les membres du Syndicat international des débardeurs et magasiniers du Canada (ILWUC) acceptent à 74,66 % les termes de l'entente de principe conclue avec l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique (BCMEA) à l'issue d'un vote qui s'est tenu jeudi et vendredi.

Deux ententes de principe ont déjà été rejetées par le syndicat, la première par l'exécutif syndical, la deuxième par ses membres.

Le conflit a entraîné 13 jours de grève et l’interruption des activités portuaires dans plus de 30 lieux et terminaux de la province, dont celui de Vancouver, le plus important au pays.

Ce sont de bonnes nouvelles pour l'employeur, le syndicat et les innombrables travailleurs et entreprises à l'échelle du Canada qui dépendent de nos ports en Colombie-Britannique , pouvait-on lire dans une déclaration cosignée par les ministres Seamus O'Regan et Pablo Rodriguez, responsables respectivement du Travail et des Transports.

Le communiqué note également que le ministre O'Regan a demandé aux fonctionnaires fédéraux d'analyser comment s'est déroulée cette perturbation afin de procurer une plus grande stabilité aux travailleurs et aux entreprises , tout en laissant entendre qu'Ottawa fournira d'autres détails à ce sujet sous peu .