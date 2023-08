Une semaine après l'incendie qui a emporté la seule pharmacie et l'épicerie du village de Lourdes-de-Blanc-Sablon, la municipalité de Blanc-Sablon se relève. Les commerçants se mobilisent pour répondre aux besoins de la population.

La propriétaire de la pharmacie et de l'épicerie, Danielle Driscoll, accumule de courtes nuits de sommeil depuis l’incendie. Cette dernière soutient que l'adrénaline s'est à peine estompée depuis que son monde s'est écroulé , lorsque sa pharmacie et son épicerie ont pris feu en fin de soirée le 23 juillet dernier.

J'ai à peine eu le temps de m'asseoir pour réaliser ce qui arrive.

Ouvrir en mode plein écran Selon la Sûreté du Québec (SQ), rien n'indique que le feu a été allumé intentionnellement. L'origine du sinistre serait accidentelle. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté Joanie Beaudoin

En l'espace de quelques heures, la pharmacienne regardait le travail d'une vie se réduire en cendres. Les 15 villages de la Basse-Côte-Nord, quant à eux, perdaient la seule pharmacie qui les desservait.

Toutefois, en à peine deux jours, son équipe et elle ont rebâti une pharmacie dans des locaux temporaires à Brador, un peu à l'ouest.

Ouvrir en mode plein écran La pharmacie de Blanc-Sablon, dont le bâtiment a été ravagé par les flammes dans la nuit de dimanche à lundi, assure qu’aucun de ses clients n’a manqué de médicaments jusqu’à présent. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

On ressent de la pression pour desservir toutes les communautés, mais ça se passe bien. C'était ça la priorité. Par contre, c'est beaucoup de travail , souligne Danielle Driscoll.

Alors que le service de pharmacie a pu être ranimé rapidement, l'épicerie ne pourra pas renaître de ses cendres de sitôt. Daniel Driscoll avoue même que l’avenir de son établissement est incertain .

La perte soudaine du commerce essentiel a causé tout un émoi au sein du village. La tâche de fournir ce service est désormais entre les mains de la seule autre épicerie de Blanc-Sablon.

On avait seulement du stock pour la semaine et la semaine suivante parce que les commandes viennent en bateau sur le Bella Desgagnés, mais on s’organise , soutient le propriétaire de l’épicerie Chez Barney, Hugues Beaudoin.

Ouvrir en mode plein écran Pour l'instant, sauf pour des miches de pain ou des pintes de lait, les résidents de Blanc-Sablon et des alentours n'ont manqué de presque rien, selon le commerçant du village. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Rapidement, le commerce a manqué de pain, d'œufs, de lait et de la majorité des produits frais dont il disposait.

Le propriétaire ajoute que certains Blanc-Sablonnais auraient fait une heure de route pour aller à une épicerie au Labrador.

De son côté, le propriétaire de la station-service du secteur de Lourdes-de-Blanc-Sablon, soit le Dépanneur Roger Jones, fait de la place sur ses étagères pour les produits frais qui devraient arriver dans les prochains jours.

Ouvrir en mode plein écran Le propriétaire du Dépanneur Roger Jones, Roger Jones, estime que les produits frais devraient être sur les tablettes dans les prochains jours. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Ce n’est pas facile, mais on fait ça graduellement. Notre clientèle habituelle a besoin de produits de base, du ketchup en passant par les poches de patates. Les gens courent à droite et à gauche pour trouver ce dont ils ont besoin , indique Roger Jones.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe