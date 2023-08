La position du CPE Premier Pas à Trois-Rivières est catégorique : la présence d’un site d’injection supervisée à quelques mètres de ses installations n’est pas envisageable.

Le mois dernier, les administrateurs du centre de la petite enfance ont été informés par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) et l’organisme Tandem qu’un projet de bonification en prévention des surdoses était projeté.

Le CIUSSS MCQ ne précise pas s’il s’agit bel et bien d’un site d’injection supervisée, mais pour le CPE , peu importe, la cohabitation est déjà désagréable.

Le vice-président du conseil d'administration du CPE Premier pas, Guillaume Cholette-Janson, explique la proximité qu’il y a entre les deux organismes. Ici, on est dans la cour du CPE . Les enfants jouent ici librement et juste à côté, on a la cour arrière de Tandem. C'est un milieu de vie pour eux et pour nous , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Une allée sépare le CPE Premier pas au terrain de l'organisme Tandem Mauricie à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Maxime André

Ils permettent aux gens de fumer sur la terrasse, cigarettes, marijuana , ajoute Guillaume Cholette-Janson. Les émanations sont très très proches. On est loin d'être à neuf mètres de distance d'un immeuble public, par exemple , constate-t-il.

Selon lui, des éducatrices ont trouvé dans la cour des contenants de pilules avec des médicaments à l’intérieur. Dans la ruelle qui sépare les deux cours, des seringues auraient également été trouvées. Mais chaque fois, des gens de Tandem viennent les chercher rapidement, constate Guillaume Cholette-Janson.

Offrir plus de services

Tandem est un organisme communautaire qui offre des services en lien avec les infections transmissibles sexuellement et la consommation sécuritaire de drogue, notamment en distribuant du matériel stérile de consommation de drogue.

Tandem Mauricie veut bonifier ses services offerts aux utilisateurs de drogue. La direction n’a toujours pas encore expliqué son projet publiquement.

Le CIUSSS MCQ parle d’ajout de services en prévention de surdose. L’expression site d'injection supervisée n'a pas été employée. N'empêche, le conseil d'administration du CPE a été consulté et la réponse est non : pas dans ma cour.

Ça amène une clientèle et une cohabitation d'un paquet d'usagers en état de crise. Il y a des propos injurieux qui ont été tenus à l'égard des enfants, à l'égard des éducatrices et à l'égard des parents qui viennent chercher leurs enfants. Tout ça amène une cohabitation des usages qui est complètement irréconciliable , conclut-il.

Le CIUSSS MCQ dit être à la recherche d'un consensus et entend prendre en considération les préoccupations exprimées à l'égard du projet.

Les élus à l’affût du dossier

Notre gouvernement mise sur une approche axée sur la prévention en ce qui a trait à la prévention des surdoses et à la réduction des méfaits. La santé et la sécurité des enfants et des membres du personnel du CPE doivent cependant être assurées en tout temps , a indiqué le député de Trois-Rivières, Jean Boulet, par courriel.

Des discussions sont encore en cours et nous souhaitons qu’elles mènent à une solution optimale pour toutes les parties prenantes, notamment pour les enfants et les éducatrices , ajoute-t-il.

Jean Boulet affirme que la ministre de la Famille, Suzanne Roy, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et lui-même suivent la situation de très près .

Le député du Bloc québécois dans Trois-Rivières, René Villemure, veut quant à lui aider Tandem à trouver un endroit adéquat et va tenter de communiquer avec la nouvelle ministre fédérale de la Santé pour dénouer l'impasse.