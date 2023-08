Ryan Gosling entre dans le Billboard Hot 100 avec I’m Just Ken 

L’acteur américain Ryan Gosling a fait son entrée cette semaine dans le Billboard Hot 100, un classement hebdomadaire des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis établi par le magazine Billboard. La chanson I’m Just Ken, qu’il interprète dans la trame sonore du film Barbie, a fait ses débuts à la 87e position.

Le titre lancé le 2 juillet a cumulé 5,2 millions d’écoutes sur les plateformes de diffusion et s’est vendu à 2000 exemplaires dans la première semaine de sa sortie aux États-Unis, selon l’entreprise Luminate.

Quatre autres chansons de la trame sonore du film de Greta Gerwig, Barbie: The Album, se retrouvent cette semaine dans le Billboard Hot 100. Il s’agit de Barbie World de Nicki Minaj, Ice Spice et Aqua (8e position); de Dance the Night de Dua Lipa (12e position), de What Was I Made For? de Billie Eilish (18e position) ainsi que de Speed Drive de Charli XCX (73e position).

Avec 126 000 exemplaires vendus, la trame sonore complète a de son côté fait son entrée en deuxième position dans le Billboard 200, qui compile les 200 meilleures ventes d'albums sur le territoire des États-Unis.

C’est ainsi la trame sonore la plus populaire aux États-Unis depuis celle du film d'animation Encanto: la fantastique famille Madrigal, qui a dominé le palmarès pendant neuf semaines consécutives de janvier à mars 2022.

L’album, dont la production a été dirigée par Mark Ronson, se place aussi en première position du palmarès hebdomadaire des trames sonores et arrive deuxième au classement des meilleures ventes d’albums en général.

Si c’est sa première présence dans le Billboard Hot 100, Ryan Gosling a déjà fait son apparition dans quelques palmarès américains avec la chanson City of Stars, tirée du film La La Land (2016).

Avec les informations de Billboard