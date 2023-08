Le Sahel sous haute tension, après le coup d’État au Niger

Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger, dernier allié des Occidentaux dans le Sahel, vient de subir un coup d’État. La présence dans la région de mercenaires de Wagner et de groupes islamistes militants fait craindre le pire.

1. Que s’est-il passé?

Le 26 juillet, un groupe de militaires putschistes a annoncé à la télévision avoir pris le pouvoir au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

Justifiant le coup par la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays, les militaires ont suspendu la Constitution, arrêté le président, fermé les frontières et imposé un couvre-feu.

Le chef de la garde présidentielle, le général Abdourahamane Tiani, a été proclamé chef de l’État.

Ouvrir en mode plein écran Le général Abdourahamane Tiani s'est autoproclamé chef de l'État. Photo : ortn - télé sahel/afp via getty / -

Tous les détails ne sont pas encore connus, mais les raisons derrière le coup d’État semblent relever d’enjeux internes, observe Bruno Charbonneau, professeur agrégé en études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean. Le général Tiani aurait été sur le point de perdre son poste et aurait donc pris les devants en déclenchant une mutinerie, qui s'est transformée en coup d'État.

Abdourahamane Tiani a été chef de la garde présidentielle de l'ex-président Mahamadou Issoufou de 2011 à 2021. Il a été reconduit à son poste par Mohamed Bazoum, élu en 2021.

C'est la singularité de ce coup d'État , ajoute Adib Benchérif, professeur adjoint à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Le coup d'État a été mené par le chef de la garde présidentielle, un corps qui avait pour objectif de protéger le président.

Des membres du gouvernement employaient au départ l’expression de mouvement d’humeur tellement ils ne croyaient pas qu’il puisse s’agir d’un vrai coup d’État, souligne M. Benchérif.

L'État nigérien a connu plusieurs coups d'État depuis son indépendance, et l’armée y intervient régulièrement pour réajuster la gouvernance , observe le chercheur. Mais, cette fois-ci, la gouvernance au Niger fonctionnait relativement bien. On n'était pas nécessairement dans une crise institutionnelle, comme les précédentes fois.

Les militaires putschistes ont soutenu que la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale au pays exigeaient une action musclée.

C’est le même raisonnement tenu par les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali et au Burkina Faso, deux pays voisins du Niger, au cours des dernières années.

Les militaires nigériens se justifient en disant que le gouvernement est incompétent et que la situation sécuritaire se détériore , remarque Bruno Charbonneau. C'est quasiment du copier-coller des discours qu'on a entendus au Mali, au Burkina Faso ou en Guinée.

Pourtant, la situation du Niger est moins mauvaise que celle de ses voisins, note M. Benchérif. [Les Nigériens] s'en sortaient mieux, même sur le plan sécuritaire , affirme-t-il.

Ce qui est sûr, c’est qu’il s’agit d’un dur coup pour les pays occidentaux alliés du Niger, leur dernier rempart au Sahel.

En visite à Niamey en mars, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, avait qualifié le Niger de modèle de résilience, de démocratie et de coopération dans la région, avant d’annoncer 150 millions de dollars d’aide pour le Sahel.

Quelque 1500 soldats français, chassés du Mali par la nouvelle junte, y ont été réaffectés afin de poursuivre la lutte contre les groupes islamistes. Des drones et avions de combat y sont aussi stationnés. Les États-Unis ont environ 1100 employés responsables du renseignement.

L’Union européenne a mis en place en décembre une mission d’entraînement de trois ans, à laquelle l’Allemagne doit contribuer des troupes. On compte également 300 soldats italiens au Niger.

2. Quelle est la situation actuelle?

Le président déchu, Mohamed Bazoum, n’a pas démissionné. Il est confiné dans le palais présidentiel à Niamey, d’où il s’est entretenu avec plusieurs chefs d’État, dont le président français Emmanuel Macron. Dans une tribune publiée jeudi par le Washington Post, il a appelé le gouvernement américain et l'ensemble de la communauté internationale à aider à restaurer l'ordre constitutionnel .

Ouvrir en mode plein écran Le président du Niger, Mohamed Bazoum, avait livré une allocution en juin 2022 à Paris dans le cadre du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Ludovic Marin

Les Européens ont immédiatement mis en place des opérations pour rapatrier leurs ressortissants. Un millier de personnes, dont 577 Français, ont déjà quitté le pays.

La France, ancienne puissance coloniale, est particulièrement ciblée. La junte a annoncé qu'elle révoquerait différents accords de coopération militaire avec Paris et suspendrait la diffusion des radios France 24 et Radio France internationale (RFI) dans le pays.

Pour leur part, les pays voisins pressent le Niger de rétablir l’ordre constitutionnel. Les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO), réunis à Abuja au Nigeria pour un sommet extraordinaire, ont fixé un ultimatum d'une semaine, soit jusqu’au 6 août, à la junte militaire pour libérer le président Bazoum et le réinstaller dans ses fonctions, affirmant ne pas exclure un recours à la force si ces conditions ne sont pas respectées.

Cette réaction forte a surpris les analystes.

Contrairement au Mali et au Burkina Faso, où on n'a pas fait beaucoup de pression, de nombreuses organisations et gouvernements condamnent le coup d'État au Niger , observe M. Charbonneau.

On a été tous un peu étonnés de voir qu’ils avaient un ton aussi dur , confirme Adib Benchérif. Mais est-ce qu'ils l'envisagent réellement ou est-ce que c'est du bluff?

Pour leur part, le Mali et le Burkina Faso, dirigés par des juntes militaires, ont prévenu que toute intervention au Niger constituerait une déclaration de guerre à leur encontre. Ils ont menacé de se retirer de la CÉDÉAO .

3. La Russie aurait-elle joué un rôle dans le putsch?

La présence des Russes dans la région et le fait que les manifestants agitent des drapeaux russes et scandent des slogans pro-Russie font planer le doute sur un possible rôle de Moscou dans le coup d'État. Une telle ingérence est cependant peu probable, estiment les chercheurs.

La Russie est avant tout un acteur opportuniste qui s'empare de vides stratégiques au moment où elle voit que l'Occident perd du terrain.

Ouvrir en mode plein écran Des Nigériens ont manifesté en faveur de la nouvelle junte à Niamey, le 30 juillet 2023. Photo : AP / Sam Mednick

Les Russes ont réussi des coups stratégiques assez importants [dans la région] en alimentant le sentiment anti-français , observe Bruno Charbonneau. Mais, plutôt que de provoquer les événements, ils profitent surtout d’une situation qui s'envenime, estime le chercheur.

Les sanctions de la CÉDÉAO et des pays occidentaux (qui menacent de suspendre leur aide économique au Niger) pourraient cependant amener la junte à se tourner vers la Russie, souligne-t-il.

Le patron du groupe de mercenaires Wagner, Evgueni Prigojine, a déjà offert aux nouveaux dirigeants du Niger le soutien de ses hommes, louangeant le coup d'État comme un affranchissement de la tutelle coloniale.

4. Comment réagissent les Nigériens?

Plusieurs voient l’arrivée des militaires avec beaucoup d'espoir.

Ouvrir en mode plein écran Des milliers de Nigériens manifestent contre l'imposition de sanctions aux putschistes, à Niamey, le 3 août 2023. Photo : Reuters / STRINGER

Une partie de la population associe la pauvreté, la corruption et le statu quo à un régime soutenu par les Occidentaux, et en particulier la France, note Nicolas Hubert, chercheur au Centre FrancoPaix de la Chaire Raoul-Dandurand de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

Même si la France n'est nullement responsable de la situation sociale et économique des populations rurales, elle appuie des régimes qui contribuent à faire perdurer des rapports de domination, d'autorité et d'exploitation , estime-t-il.

Certaines populations, particulièrement les plus jeunes, peuvent voir l'arrivée de militaires au pouvoir comme la solution aux incompétences des précédents gouvernements.

Un avis que partage Adib Benchérif. La démocratie est souvent associée à un modèle corrompu , affirme-t-il, soulignant l'existence, parmi certains Nigériens, d'une forme de nostalgie vis-à-vis de la dictature de Seyni Kountché, qui a gouverné le Niger de 1974 jusqu’à sa mort, en 1987.

5. À quoi s’attendre?

Si la junte résiste aux pressions et garde le pouvoir, les Occidentaux pourraient perdre leur dernier allié dans la lutte contre les groupes terroristes liés à Al-Qaïda et au groupe armé État islamique, qui sont extrêmement actifs dans la région.

Ouvrir en mode plein écran Un point de contrôle militaire à Bawku, dans le nord du Ghana, une région de plus en plus souvent ciblée par les groupes armés actifs dans le Sahel. Photo : Getty Images / NIPAH DENNIS

Cette insécurité est transfrontalière , remarque Nicolas Hubert. Elle est présente au Mali, au Burkina et au Niger, et de plus en plus dans le nord du Bénin, du Nigeria, du Ghana et du Togo, où il y a des attaques pratiquement chaque semaine.

Selon le Projet de données sur la localisation et les événements des conflits armés (ACLED), les événements violents liés aux groupes islamistes militants ont plus que doublé au Sahel depuis 2020.

Cela coïncide avec la prise du pouvoir par une junte militaire au Mali en août 2020 , estime sur son site web le Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Alors que cette dernière a justifié son coup d'État comme étant nécessaire pour faire face à la menace sécuritaire […] plutôt que de diminuer, la tendance de la violence n'a fait que s'accélérer , ajoutent les analystes.

Même chose au Burkina Faso, où il y a eu, depuis le coup d’État, une augmentation de 69 % des décès, atteignant 3600 morts imputables aux islamistes militants.

Le risque existe également de voir la situation se détériorer pour une certaine partie de la population rurale, déjà victime de discriminations, souligne Nicolas Hubert. Quand on muscle la réponse militaire, on a l'enjeu des exactions à l'encontre des civils , rappelle le chercheur.

Cela risque d’approfondir les dynamiques conflictuelles dans la région , conclut-il.

Avec les informations de Agence France-Presse et Reuters