Le marché immobilier de Québec sort du lot

L’activité du marché immobilier de la région de Québec surpasse celle de toute la province : la région a enregistré une augmentation des ventes au mois de juillet, une première depuis un an, malgré une baisse des mises en chantier de 57 % par rapport à la même période l’an passé.

Québec a enregistré 650 ventes résidentielles en juillet, une hausse de 19 % par rapport à la même période en 2022. C’est sur la Rive-Sud de Québec que le nombre de ventes de propriétés a enregistré son niveau le plus élevé.

Ces chiffres sont attribuables à la forte immigration dans la région et aux prix qui demeurent avantageux par rapport au sud de la province, selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec.

« Il y a un phénomène démographique intéressant à observer. Québec s'arroge une part plus importante des flux migratoires qu’avant et ça se remarque fortement dans les statistiques depuis 18 mois », constate Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’ APCIQ .

Le marché, toujours à l’avantage des vendeurs, offre une performance supérieure à la moyenne provinciale , selon l’analyste. Québec connaît un rattrapage des prix par rapport à la région de Montréal, ce qui laisse croire que Québec accuse un retard par rapport aux autres régions.

Plusieurs éléments expliquent le phénomène : une augmentation linéaire des prix pendant l'accélération du marché en 2022, peu de spéculation immobilière - et moins de surenchère - et une base d’acheteurs qui possèdent des revenus plus stables.

Le marché de l’emploi est très fort à Québec et le pouvoir d’achat est supérieur à celui de Montréal

En revanche, l’inventaire de propriétés en vente sur le marché est toujours à des niveaux historiquement bas, faute de nouvelles inscriptions.

Dans le dernier mois, le nombre d’inscriptions pour la mise en marché n’a augmenté que de 5 % par rapport à la même période l’an passé, signe que le surplus d’inventaire provoqué par la hausse des taux d’intérêt a été complètement absorbé dans la région.

Pire recul des mises en chantier en plus de 25 ans

À Québec, la baisse des mises en chantier a atteint 57 % en mai dernier. Partout dans la province, ce nombre est en baisse : 2125 habitations ont été mises en chantier en mai, soit une diminution de 62 % en un an et une neuvième baisse mensuelle consécutive, recense la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

« C’est le pire recul mensuel des mises en chantier en plus de 25 ans et, malheureusement, c’est le segment locatif qui est le plus touché », a indiqué Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), par voie de communiqué.

Les mises en chantier des logements collectifs - dont les logements locatifs - ont subi un recul de 65 »% en mai, comparativement à l’an dernier, tandis que le marché résidentiel connaît une baisse de 45 »% en un an.