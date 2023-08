Malgré la reprise des activités dans les pourvoiries de la région, alors qu'elles ont été fermées de force en raison des feux de forêt au mois de juin, les pertes financières qu'ont occasionnées les réservations annulées sont sans précédent.

Le président de l’Association des pourvoiries de la Côte-Nord, Charles Pinard, compare les pertes financières à celles encourues par la pandémie de COVID-19 en 2020 et en 2021.

Normalement, le mois de juin entraîne un fort achalandage grâce aux mordus de chasse à l’ours noir et de pêche qui sont nombreux à se rendre en forêt. C’est là qu’on commence en lion. C’était le gros de la saison et on l’a manqué , se désole M. Pinard.

Ouvrir en mode plein écran Le saumon a remonté les rivières de la Côte-Nord plus tôt que d'habitude. Il a été aperçu aussi tôt que le 15 juin. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Jeff J. Mitchell

Cette année, l’interdiction d’accès en forêt a privé les pourvoiries d'une importante partie de leurs revenus.

D'après un sondage mené auprès des propriétaires de pourvoirie, les pertes financières seraient de l’ordre de 12 000 dollars à 20 000 dollars par établissement, pour un total de 250 000 dollars pour l'ensemble des pourvoiries de la région. Sans programme d'aide de la part du gouvernement, certains prévoient mettre la clé sous la porte, indique le président de l'Association.

La clientèle qui avait réservé durant cette période a dû être remboursée, alors que les propriétaires avaient investi de grandes sommes pour les accueillir. Selon M. Pinard, en entrevue à l'émission Bonjour la Côte, le pire scénario possible s’est produit.

On vit avec la nature, pis la nature est déchaînée.

Préparer la prochaine saison

Le reste de la saison n'est pas complètement perdu. Les amateurs de pêche au saumon sont attendus au sein des 36 installations de la région.

La prochaine saison, quant à elle, est déjà en cours de préparation. Les calendriers commencent à se remplir grâce aux reports de plusieurs séjours.

Charles Pinard estime qu'un travail d'équipe sera nécessaire pour que l'été à venir soit un succès.

Le président de l'Association des pourvoiries de la Côte-Nord se dit satisfait de la promotion exécutée par l'organisme Tourisme Côte-Nord pour appuyer les pourvoyeurs. Selon lui, les traversiers, les infrastructures d'accueil et les routes devront être en bon état pour bien accueillir les touristes à l'été 2024.