Alerte d’évacuation pour les résidents de Boundary Creek, aux Territoires du Nord-Ouest

Les autorités des Territoires du Nord-Ouest demandent aux résidents qui vivent le long de la route 3, près de Boundary Creek, de se préparer à évacuer. Le feu qui a déjà détruit 15 propriétés le long de la route, pourrait se déplacer vers le sud-est dans les deux prochains jours.

L’alerte a été envoyée tard jeudi soir. La zone touchée est comprise entre les kilomètres 284 et 306 le long de la route 3. Selon les autorités, de forts vents sont attendus vendredi et samedi.

En raison des forts vents du nord-ouest et de la situation actuelle, il se pourrait que ce feu de forêt se propage sur une distance pouvant aller jusqu’à 20 km d’ici la fin de la journée samedi , a indiqué NWT Fire.

Le service d’incendie demande aux résidents d’être prêts à quitter le secteur à court préavis. Une évaluation des risques se poursuivra vendredi et samedi, afin de déterminer si un ordre d’évacuation est nécessaire, ajoute NWT Fire.

Le feu se situe présentement à environ 42 kilomètres au nord-ouest de Yellowknife. Vendredi, des vents de 20 km/h sont attendus, avec des rafales pouvant aller jusqu’à 30 km/h. La météo prévoit un peu de pluie, mais aussi des risques d’orage, ce qui pourrait alimenter davantage les vents. Le temps chaud se poursuit sur l'ensemble du territoire.

Yellowknife n’est pas à risque pour le moment

Malgré la progression de ce feu en direction du sud-est, vers la route 3 et Yellowknife, NWT Fire estime que la ville n’est pas menacée à l’heure actuelle.

Les équipes sur le terrain vont redoubler d’efforts pour limiter la progression du brasier vers Yellowknife, en s’y attaquant des airs et en mobilisant le plus grand nombre d’avions-citernes.

On va utiliser les avions-citernes autant que possible afin de limiter la progression de ce feu vers l’est , dit Mike Westwick, agent d'information des feux. On s’attend à des conditions difficiles pour les équipes sur le terrain avec ces vents et la forte activité du feu, et de placer ces équipes sur le flanc est du feu, ça va être difficile, ça ne sera pas sécuritaire.

Ouvrir en mode plein écran Un paysage près de l'incendie de Behchokǫ, pas loin de la capitale territoriale, le 29 juillet 2023 Photo : Radio-Canada / Julien Latraverse

Il recommande aux résidents de Yellowknife de surveiller la situation et de rester prêts à toute éventualité.

Publicité

Le meilleur plan d’urgence est celui qui est planifié d’avance et qui est testé, et la meilleure trousse d’urgence est celle qui n’est pas préparée à toute vitesse , indique-t-il.

Les résidents touchés par l’alerte d’évacuation devraient garder leurs cellulaires et leurs radios allumés et chargés afin de pouvoir recevoir l’ordre d’évacuation via le système d’alerte du territoire.

Avec les informations de Shannon Scott