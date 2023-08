Les mouches soldats noires au service du Couvoir Scott

Pensionnaires du Couvoir Scott depuis 2020, les mouches soldats noires ont pris leurs aises. Leur élevage en laboratoire est synonyme d’économie verte et circulaire pour l’entreprise productrice de poussins. Les larves de mouches se nourrissent des résidus organiques du couvoir avant de se retrouver dans la nourriture des poulets.

On avait un problème. Nos déchets de couvoir, on devait s’en débarrasser et on a cherché à les revaloriser parce qu’on savait qu’il y avait un potentiel alimentaire , explique Jérémy Lavoie, directeur des fermes au Couvoir Scott et biologiste.

C’était un coût assez important qui allait jusqu’à 150 000 $ par année.

La mouche soldat noire se voulait la meilleure option pour eux. C’est l’insecte le plus efficace à ce jour pour revaloriser des déchets organiques , lance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Michel Allard Prus, Jérémy Lavoie et Mariève Dallaire-Lamontagne donnent des larves de mouches soldats noires grillées aux poulets du Couvoir Scott. Leur laboratoire se trouve dans un ancien poulailler sur leur site à Saint-Apollinaire dans Lotbinière. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Les étapes de la revalorisation

La première étape pour revaloriser les résidus organiques du couvoir consiste à broyer le fumier de poulet pour réduire la taille des particules.

Par la suite, l’équipe du Couvoir Scott ajoute au fumier les déchets de couvoir, composés principalement de poussins qui n'ont pas survécu, de coquilles et de duvet. Ils mélangent le tout et le font fermenter pour réduire au maximum les charges microbiologiques, pour que ce soit sécuritaire , ajoute Jérémy Lavoie. La recette est prête, il ne reste qu’à attendre les larves.

Ouvrir en mode plein écran Trois volières sont installées dans le laboratoire du Couvoir Scott. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Dans une autre pièce du laboratoire, la lumière est tamisée et la température et l'humidité, augmentées. C’est ici que les mouches soldats noires sont installées. Dans chacune des volières, on va avoir entre 5000 et 6000 mouches qui vont pondre chacune entre 500 et 900 œufs par ponte , explique le biologiste.

Un professionnel de recherche récupère les œufs pondus par les mouches et les met dans un infuseur à thé au-dessus d’un bac de moulée. Environ deux jours plus tard, les œufs vont éclore et les larves vont se retrouver dans le bac pour quelques jours avant d’être transférées dans le bac de la recette de fumier de poulet et de déchets de couvoir pour huit jours.

Ouvrir en mode plein écran «La mouche soldat noire adulte ne se nourrit pas, elle se reproduit et meure. La larve doit accumuler toutes les réserves de protéines et d’énergie sous forme de gras pour toute la vie adulte», explique Jérémy Lavoie. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Ouvrir en mode plein écran C’est le moment de la récolte pour les larves qui se retrouvent depuis 8 jours dans la recette des déchets organiques du Couvoir Scott. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Chaque larve mange en moyenne un gramme de la recette durant cette période. Lorsqu’elles ont atteint la taille souhaitée, une partie les larves peut maintenant servir de repas aux poulets du couvoir. Des larves style popcorn, très croustillantes , image Jérémy Lavoie.

L'autre partie des larves n’auront pas la même fin et seront élevées jusqu'au stade final de mouche, pour continuer le travail.

Présentement, quelques dizaines de kilos de déchets de couvoir par semaine sont revalorisées. Dès l’an prochain, l’entreprise avicole souhaite commencer sa phase pilote et traiter sa production entière, soit 12 tonnes par semaine en plus de celle d’un autre couvoir, donc 30 tonnes par semaine au total.

Impact environnemental

L’Université Laval a participé au développement du procédé. Mariève Dallaire-Lamontagne, agronome et candidate au doctorat en Sciences animales parlent de procédé innovant et écoresponsable.

Des larves de mouches soldats noires, versus des ingrédients conventionnels comme du soya ou des farines de poissons, ont un impact moindre parce qu’elle permet de valoriser des matières résiduelles, mais aussi parce que leur production demande moins de ressources et peu d’espaces et émet peu de gaz à effet de serre.

Ouvrir en mode plein écran Des larves tout juste sorties du micro-ondes, prêtes pour être données aux poulets. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L’agronome rassure aussi les gens sur les risques d’échappement du couvoir. Ce ne sont pas des espèces qui sont nuisibles, ils ne piquent pas, ils ne mordent pas, et ils ne transmettent pas de maladie. Ils peuvent même venir au Québec [des États-Unis] sans pour autant compléter leur cycle de vie à cause des températures froides.

Les prochaines années

Ce modèle d’économie circulaire a permis au Couvoir Scott d'obtenir un prix de l’Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière. En Amérique du Nord, on est les seuls qui travaillent avec des déchets d'origine animale , note Jérémy Lavoie.

L’entreprise souhaite développer ses recettes dans les prochaines années. La farine d'insectes a une valeur nutritionnelle égale à ses substituts, mais elle a des molécules qui aident pour le système immunitaire et pour combattre les mauvaises bactéries pour le système digestif , explique Jean-Michel Allard Prus, conseiller aux affaires agronomiques au Couvoir Scott.

Ouvrir en mode plein écran Chaque mouche soldat noire pond entre 500 et 900 oeufs par ponte. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L’agronome a des visées sur le marché de la nourriture des animaux domestiques, mais aussi sur celui des fertilisants, le frass laissé par les larves. Le fumier d'insectes en plus d’être un très bon fertilisant est capable d’aider les plantes à combattre les maladies fongique et bactérienne.

Le Couvoir Scott souhaite aussi offrir un service-conseil aux entreprises qui s’intéressent à ce procédé de revalorisation des résidus organiques. Les mouches soldats noires ne chômeront pas dans les prochaines années.