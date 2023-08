Après quelques reports de spectacles en raison de l’état de santé du chanteur Karl Tremblay, les Cowboys Fringants ont enflammé la scène des Grandes Fêtes Telus à Rimouski pendant plus de deux heures jeudi. Environ 25 000 personnes étaient au rendez-vous.

À la manifestation, c'est vrai qu'on n'a rien changé. On a causé un bouchon d'circulation, ça fait toujours bin ça d'gagné…

Des milliers de spectateurs joignent leur voix à celle du chanteur, Karl Tremblay. Jeudi soir, le parc Beauséjour est noir de monde sur le site des Grandes Fêtes Telus. Certains spectateurs brandissent une affiche sur laquelle on peut lire : merci d’être venu .

Ouvrir en mode plein écran Des milliers de personnes étaient présentes au spectacle des Cowboys Fringants aux Grandes Fêtes Telus de Rimouski, jeudi. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

La foule est galvanisée depuis l'arrivée sur scène des Cowboys Fringants et de son chanteur Karl Tremblay, qui combat un cancer de la prostate depuis 2020. Malgré quelques oublis de paroles et quelques petites pauses où il a dû s'asseoir, le chanteur a livré une impressionnante performance lors de plus de deux heures de spectacle à partir de 22 h 30.

Ouvrir en mode plein écran C'était le groupe musical qui avait inauguré le tout premier spectacle des Grandes Fêtes Telus il y a 16 ans. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Pour s'arrimer aux traitements médicaux du chanteur, le groupe avait d’ailleurs dû annuler un spectacle prévu dans la ville bas-laurentienne l’an dernier. Le groupe a également enchaîné les annulations cette année pour les mêmes raisons.

Les solos des membres du groupe et surtout les chansons chantées par la foule ont donné de petits moments de répit à Karl Tremblay, qui semblait heureux d'être sur scène.

Ouvrir en mode plein écran Les Grandes Fêtes Telus accueillent entre 70 000 et 85 000 personnes chaque année. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Un des moments touchants a été celui où le groupe a fait monter sur scène des membres de la foule pour chanter Tant qu'on aura de l'amour. Un jeune garçon a grimpé sur la scène pour effectuer le solo de basse de la pièce avec le bassiste Jérôme Dupras.

Marie-Annick Lépine a livré de solides performances à l'accordéon et au violon, tandis que Jérôme Dupras a fait du surf sur la foule.

Malgré de lourds nuages, il n’y a pas eu de pluie pendant le spectacle.

Ouvrir en mode plein écran Le public était au rendez-vous au spectacle des Cowboys Fringants, jeudi, à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

C’était très émouvant. Il y avait plusieurs chansons où l’on sentait l’émotion du chanteur et ça, ça valait tout le show , confie une spectatrice à Radio-Canada à la fin du spectacle.

C’était fantastique. Je sais qu’ils avaient annulé quelques shows avant , a ajouté un spectateur qui s’est déplacé depuis Lanaudière.

Ouvrir en mode plein écran Les spectateurs étaient reconnaissants de la présence sur scène du chanteur Karl Tremblay, atteint du cancer. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Le spectacle des Cowboys Fringants a été précédé par Sara Dufour, qui a lancé la soirée avec ses pièces country et folk énergiques, et par le groupe Salebarbes qui a transporté le public aux Îles-de-la-Madeleine et au Nouveau-Brunswick avec ses pièces country et folk acadiennes.

Les Grandes Fêtes Telus ont lieu jusqu’au 6 août à Rimouski.

Ouvrir en mode plein écran Des centaines de personnes se sont réunies au parc Beauséjour pour le spectacle des Cowboys Fringants aux Fêtes Telus à Rimouski, jeudi. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

Avec les informations de Xavier Lacroix