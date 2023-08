Une image de la nébuleuse de la Lyre captée par le télescope James Webb (JWST) a été rendue publique par des astronomes britanniques de l’Université de Manchester.

Réalisé à l’aide de trois filtres, le cliché montre dans le détail l'anneau principal de la nébuleuse, entouré d'un faible halo et de nombreuses structures délicates.

Nous sommes stupéfaits par les détails des images. Nous avons toujours su que les nébuleuses planétaires étaient jolies. Ce que nous voyons aujourd’hui est spectaculaire , s’est réjoui le professeur d'astrophysique Albert Zijlstra dans un communiqué publié par l'université.

Également connue sous le nom de nébuleuse de l'anneau ou Messier 57 , cette nébuleuse planétaire est située à environ 2600 années-lumière de la Terre. Une nébuleuse est dite planétaire quand sa forme rappelle celle d’une planète, bien qu’elle n’ait aucun rapport avec une quelconque planète.

Un véritable feu d'artifice

Cet objet céleste est né d'une étoile mourante qui a expulsé ses couches extérieures dans l'espace. Ce qui rend ces nébuleuses vraiment époustouflantes, c'est la variété de leurs formes et de leurs motifs, qui comprennent souvent de délicats anneaux lumineux, des bulles en expansion ou des nuages complexes et vaporeux , note le communiqué.

Ces motifs sont la conséquence de l'interaction de différents processus physiques qui ne sont pas encore bien compris.

La lumière de l'étoile centrale chaude illumine les différentes couches de gaz, ce qui permet d’apercevoir les éléments chimiques qui la composent.

Ces images fournissent une multitude d'informations scientifiques sur les processus de l'évolution stellaire. En étudiant la nébuleuse annulaire avec le JWST , nous espérons mieux comprendre les cycles de vie des étoiles et les éléments qu'elles libèrent dans le cosmos.

En détail

L’image ci-dessous montre le centre de la nébuleuse. L'étoile la plus brillante est l'étoile centrale mourante. Elle deviendra une naine blanche, un vestige inerte. Les étoiles plus faibles de l'image ne sont pas liées à la nébuleuse.

Ouvrir en mode plein écran Gros plan sur les parties centrales de la nébuleuse Photo : JWST

L’image ci-dessous montre la partie sud du halo externe, c'est-à-dire la partie située hors de l'anneau principal.

Il est possible d’y voir plusieurs centaines d'éléments linéaires pointant approximativement vers l'étoile centrale. Leur origine n'est pas encore clairement établie.

À l'arrière-plan, on peut voir des milliers de galaxies plus lointaines, nombreuses et peu lumineuses, dont certaines présentent une structure en spirale.

Ouvrir en mode plein écran Gros plan de la partie sud du halo externe, c'est-à-dire de la partie située hors de l'anneau principal Photo : JWST

L’image ci-dessous montre que l'anneau est constitué d'un grand nombre de petits amas. Il pourrait en exister jusqu'à 20 000.

Ces amas contiennent de l'hydrogène moléculaire et sont beaucoup plus froids et denses que le reste de la nébuleuse. Certains d'entre eux commencent à développer des queues, se comportant comme des comètes de la taille d'une planète.

Les scientifiques estiment qu’environ la moitié du gaz de la nébuleuse se trouve dans ces amas.

Ouvrir en mode plein écran Gros plan d'une partie de la nébuleuse montrant que l'anneau est constitué d'un grand nombre de petits amas Photo : JWST

Le cliché ci-dessous montre un autre gros plan du halo. Il est possible d’y apercevoir des traînées où le gaz chaud souffle dans le halo et balaie la matière qui s'y trouve.

Ouvrir en mode plein écran Un autre gros plan du halo, montrant des traînées où le gaz chaud souffle dans le halo et balaie la matière qui s'y trouve Photo : JWST

De nouvelles images captées avec l’instrument MIRI du télescope James Webb seront publiées dans les prochaines semaines.

Aboutissement de plus de 20 ans de planification et de développement, James Webb est le télescope spatial le plus complexe créé à ce jour. Il a été conçu pour observer les confins du cosmos, encore plus loin que jamais auparavant.