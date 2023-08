Des étudiants s’inquiètent du manque de logement à l’Î.-P.-É. et à T.-N.-L.

La rentrée universitaire approche à grands pas et des étudiants de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador craignent que plusieurs ne puissent pas se loger en raison de la pénurie de logements.

L’Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, n’est pas la seule institution d’enseignement postsecondaire en Atlantique qui éprouve de la difficulté à loger ses étudiants.

Les étudiants à l’Université Memorial, à Saint-Jean de Terre-Neuve, et à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, à Charlottetown, constatent les mêmes problèmes.

Sur l’Île-du-Prince-Édouard, les logements qui conviennent à la population étudiante se font rares, raconte Divya Daboo, vice-présidente à la vie étudiante de l’Association étudiante de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.

Ce n'est pas qu’un problème pour trouver un endroit où se loger, mais c’est aussi un problème pour trouver du logement abordable.

Trop souvent, ceux qui arrivent à se loger à un prix raisonnable se voient forcés d’habiter loin du campus, dans une ville où le transport en commun reste à désirer, déplore-t-elle.

Certes, son université vient de terminer la construction d’une nouvelle résidence pouvant accueillir 200 personnes, mais c'est loin d'être suffisant, dit Mme Daboo.

Des défis à Terre-Neuve

John Harris, directeur des affaires extérieures à l’Association étudiante de l’Université Memorial, dresse un portrait semblable. La situation s'explique par la crise du logement qui secoue Terre-Neuve-et-Labrador et dont se soucie trop peu le gouvernement provincial.

Nos résidences sont pleines, mais il y a beaucoup de nouveaux étudiants qui viennent ici et il n’y a pas de plan pour le logement , s’inquiète-t-il.

À court terme, la province devrait débloquer des fonds afin de réduire les droits de scolarité des étudiants internationaux, une mesure temporaire qui leur offrirait une certaine marge de manœuvre pour payer les loyers élevés à Saint-Jean, avance-t-il.

Les décideurs politiques devront toutefois procéder à des investissements importants en logement afin de s’attaquer à la crise.

Les logements se font rare à Charlottetown et Saint-Jean, Terre-Neuve, une situation qui rend le logement peu abordable pour les étudiants de ces villes.

Davantage de coopératives pourraient également améliorer la situation, croit Divya Daboo.

Ne pas agir pourrait avoir un impact à long terme sur l’Université Memorial et le nombre de personnes qui décident de s’y inscrire, ajoute John Harris.

Quand on dit aux étudiants de venir [lors de mission de recrutement à l’étranger] et qu’ils arrivent et qu’il n’y a pas de logement, ça a un impact négatif sur la réputation de l’université.

D'après des données publiées par la Société canadienne d'hypothèque et de logements, le taux d'inoccupation des appartements à Charlottetown et à Saint-Jean s'élevait respectivement à 0,8 % et 2,9 % en octobre 2022.

Avec des informations de l'émission Le réveil / Nouvelle-Écosse et T.-N.-L.