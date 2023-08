La santé publique à Toronto a recensé son premier cas « probable » du virus du Nil chez un adulte cette saison.

La Ville n'a pas donné plus de détails sur l'individu infecté dans son communiqué.

Le 18 juillet dernier, la santé publique avait confirmé la détection de moustiques porteurs du virus à Toronto.

Les symptômes de la maladie peuvent apparaître de 2 à 14 jours après la piqûre d'un moustique infecté, indique la Ville. Ils incluent : de la fièvre, des maux de tête et la nausée.

Le risque d'être infecté par le virus du Nil demeure faible à Toronto, mais à l'approche du long week-end, il est bon de rappeler aux résidents de prendre des précautions pour éviter de se faire piquer , explique la médecin hygiéniste de Toronto, la Dre Eileen de Villa.

La santé publique recommande entre autres d'utiliser un chasse-moustiques contenant du DEET et de porter des vêtements longs et de couleurs claires, particulièrement à l'aube et au crépuscule, lorsque les moustiques sont plus actifs.