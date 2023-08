Les autorités chinoises ont annoncé vendredi que les catastrophes naturelles avaient fait 147 morts ou disparus en juillet dans le pays, touché par des pluies d'une ampleur historique dans la région de Pékin.

147 personnes ont été tuées ou ont disparu en raison de catastrophes , a déclaré le ministère de la Gestion des urgences, qui évoque également plus de 700 000 personnes déplacées d'urgence et plus de 2300 habitations détruites.

Les pertes économiques sont estimées à 15,8 milliards de yuans (2,2 milliards de dollars).

Un pont s'est effondré à Pékin, en Chine. Photo : Getty Images / Kevin Frayer

Des zones entières du nord de la Chine sont encore plongées sous des eaux brunâtres charriant des tonnes de déchets. Cela est dû aux pluies d'une ampleur historique qui ont frappé pendant des jours Pékin et ses environs, dans le sillage de la tempête Doksuri.

Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, a balayé la Chine après avoir frappé les Philippines voisines.

Un mois de précipitations en 40 heures

Le service météorologique de Pékin a annoncé mercredi que les pluies ayant frappé la capitale chinoise ces derniers jours avaient été les plus fortes depuis le début des relevés, il y a 140 ans.

Il est tombé sur Pékin et sa région en 40 heures l'équivalent des précipitations moyennes pour tout un mois de juillet. Les autorités de la capitale ont levé l'alerte rouge aux inondations mercredi matin.

Des routes sont complètement inondées à Zhuozhou, dans la province du Hebei. Photo : Reuters / Tingshu Wang

Des rues commerçantes sont transformées en rivières aux eaux brunes.

Des millions de personnes ont été frappées ces dernières semaines dans le monde par des phénomènes météorologiques extrêmes et des vagues de chaleur. Des événements qui, selon des scientifiques, sont exacerbés par le changement climatique.