Les travaux de construction du nouvel hôpital de Moosonee ont enfin commencé, près de trois ans après l’annonce de son financement par le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines et des Affaires autochtones, Greg Rickford.

Une fois terminé, le projet à hauteur de 19 millions de dollars devrait desservir toutes les communautés autochtones de la côte de la baie James.

Ce projet, envisagé depuis plus de 10 ans, est très attendu des communautés autochtones, mais surtout par le personnel de la Weeneebayko Area Health Authority (WGH), l’hôpital qui dessert ces communautés, situé sur l'île de Moose Factory, en face de Moosonnee.

La présidente-directrice générale de l’établissement de Moose Factory espère que le projet aboutisse à temps.

J’espère seulement que nous y arriverons, compte tenu des défis uniques que nous devons relever dans une collectivité éloignée.

Fondée en 1949, la WGH n’a plus les mêmes ressources qu’à l’époque et avec la pénurie de personnel dans le domaine de la santé, l’établissement est souvent débordé.

Nous gérons environ 30 cliniques spécialisées en médecine familiale. Les médecins ici sont vraiment des caméléons , explique Rob Gagnon, qui travaille dans l’hôpital depuis 13 ans.

L’établissement fournit des services de soins dentaires et de santé mentale et autres soins de courte durée.

Cependant, il s’occupe aussi des services de santé non assurés, pour assurer le déplacement des patients autochtones non seulement de leur collectivité à l’hôpital, mais aussi pour aller dans le sud, afin d’obtenir des soins à risque élevé et d’autres services qui ne sont pas offerts à Moose Factory.

C’est très difficile de répondre aux besoins des patients et de contrôler la qualité dans un établissement vieillissant comme celui-ci étant donné que nous sommes aussi à court d’espace , indique Mme Innes.

Ouvrir en mode plein écran L'hôpital Weeneebayko Area Health Authority à Moose Factory dessert toutes les communautés autotchtones de la baie James. Photo : Radio-Canada / Erik White

Un déménagement appréhendé

La PDG dit que certains membres de la communauté ont exprimé leur appréhension quant au déménagement et croient que l’hôpital devrait demeurer à Moose Factory.

Elle renchérit en expliquant que la décision a été prise avant même qu’elle ne soit à la tête de l’hôpital et que le manque d’espace est la cause principale du déménagement.

D’autres hôpitaux et postes de soins infirmiers le long de la côte de la baie James, d’Attawapiskat et de Fort Albany feront également l’objet de rénovations, d’améliorations et de quelques agrandissements.

Le gouvernement fédéral continue de gérer les postes de soins infirmiers à Kashechewan et Peawanuck.

Avec les informations des journalistes Erik White et de Markus Schwabe de CBC