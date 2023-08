Sous un ciel morne et pluvieux, une centaine de personnes se sont recueillies vendredi à l'église Saint-Anselme en Chaudière-Appalaches pour rendre un dernier hommage à Sumit Serhiy Shyder, ce jeune ukrainien de 21 ans qui est mort noyé dans les eaux de la rivière Etchemin.

Le corps du jeune homme de 21 ans a été repêché dans le cours d'eau la semaine dernière. Sumit Serhiy Shyder était arrivé au Québec au début du mois de juillet afin de rejoindre sa famille, installée dans la région depuis quelques mois.

Le cercueil du défunt a été porté par huit pompiers du service d'incendie de Saint-Anselme qui ont participé aux opérations de recherche.

La messe - célébrée en ukrainien et en français - a été officiée par Volodymyr Kouchnir, le prêtre orthodoxe qui avait également célébré les funérailles de Mariia Legenkovska, cette petite Ukrainienne morte après avoir été happée par un automobiliste en décembre dernier.

Ouvrir en mode plein écran Les funérailles se sont tenues à l'église Saint-Anselme, en Chaudière-Appalaches. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Acte de solidarité

Sur les bancs d'église ; des membres de la communauté ukrainienne, des proches, et des résidents de Bellechasse venus exprimer leurs sympathies.

Michael Shwec, président de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens canadiens, a tenu a être présent afin d'épauler les proches endeuillés dans la plus grosse tragédie imaginable.

Comme la famille de Shyder a récemment immigré au Québec, ils n'ont que peu de parenté et de proches qui peuvent les aider dans cette tragédie. Pour cette raison, M. Shweck tenait à être présent. Nous, la communauté [ukrainienne] on est ici en support pour la mère, la famille et les amis.

Ouvrir en mode plein écran Michael Shwec est président de la section québécoise du Congrès des Ukrainiens Canadiens. Photo : Radio-Canada / Marika Wheeler

Le maire de Saint-Anselme, Yves Turgeon, dit être de tout cœur avec la famille en cette période difficile.

Il s'est dit touché par la générosité de ces concitoyens, plusieurs d'entre eux ont participé aux efforts de recherche, pris part a une veillée aux chandelles dans l'espoir de retrouver le jeune homme vivant, et organisé une levée de fonds pour aider la famille.

C'est un dur coup pour la mère du défunt, s'émeut Anna Spirina, une Ukrainienne arrivée au Québec il y a 13 ans, qui a pris part à une chorale qui a chanté lors de la cérémonie.

Ouvrir en mode plein écran Anna Spirina est très impliquée au sein de la communauté ukrainienne à Québec. Photo : Radio-Canada

Nous sommes tous en arrière [de la mère]. Mais on ne sait pas quoi faire, comment peut-on la supporter? dit-elle. Même si on réuni tout l'univers autour d'elle, on peut pas remplacer son fils.

Serhiy va devenir un ange qui va protéger tous les Ukrainiens ici.

C'est très triste. On pense un peu à cette maman-là , lance Micheline Bilodeau, une résidente de la région venue assister aux obsèques.

Il est peu commun qu'une messe orthodoxe soit célébrée dans une église catholique.

Michael Shwec y voit un geste de solidarité. C'est correct, c'est le même Jésus , sourit l'homme.

Une église c'est une église : on cherche Dieu , conclut-il.

Avec les informations de Marika Wheeler