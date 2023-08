Buffy Sainte-Marie prend sa retraite de la scène, évoquant des problèmes de santé 

L’autrice-compositrice-interprète canadienne d’origine crie Buffy Sainte-Marie a annoncé qu’elle cesserait de se produire sur scène, en raison de problèmes de santé et de difficultés physiques qui l’en empêchent.

J’ai pris la difficile décision de retirer toutes les prestations à mon agenda dans un avenir rapproché , a-t-elle annoncé jeudi dans une déclaration. Mes mains arthritiques et une récente blessure à l’épaule font en sorte que je ne peux plus performer à la hauteur de mes standards.

La chanteuse de 82 ans avait expliqué en septembre dernier que ses concerts à Ottawa et à Vancouver s’inscrivaient dans ce qui serait probablement sa dernière tournée.

En entrevue avec La Presse canadienne à l’époque, elle avait affirmé qu’elle réduirait les déplacements en avion, après un été difficile marqué par une infection à la COVID-19 et au moins deux mauvaises expériences avec des compagnies aériennes ayant multiplié les retards et les annulations.

Le Blues + Roots Festival de Burnaby, en Colombie-Britannique, a déjà annoncé que la chanteuse serait remplacée par le groupe américain Fleet Foxes le 12 août prochain.

Buffy Sainte-Marie est devenue en 1982 la première femme autochtone à remporter un Oscar, en tant que coautrice – avec Jack Nitzsche et Will Jennings – de la chanson Up Where We Belong, enregistrée par Joe Cocker et Jennifer Warnes pour le film An Officer and a Gentleman.