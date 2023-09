Isabelle Chapadeau est une Inuk multidisciplinaire de 25 ans qui utilise les réseaux sociaux et ses créations artistiques pour démystifier sa culture inuit.

La jeune femme est née d’un père québécois et d’une mère inuk décédée quand elle avait deux ans. Elle a grandi à Sept-Îles, auprès d’une communauté innue qui lui a beaucoup appris sur les Premières Nations, différentes des populations nordiques.

J’avais un désir, vers l’adolescence, de connaître qui j’étais vraiment. Je connaissais ma famille du Nord, mais j’avais l’impression qu’il me manquait plus le côté humain, les rencontres.

À 19 ans, elle a finalement déménagé à Iqaluit pour se reconnecter avec son héritage inuit. Les études et un meilleur accès aux soins de santé l’ont amenée à passer ensuite quelques années à Ottawa.

Communiquer pour informer

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Chapadeau parle de sa culture inuit et de son rôle de communicatrice avec le reporter Vincent Poirier, du magazine télé « Tout inclus ». Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Au Nunavut, la jeune adulte a vécu des émotions contradictoires, mélangeant incompréhension, fierté et colère. C’est à Iqaluit qu’elle a appris l’inuktitut. C’est aussi à cet endroit qu’elle s’est rendu compte que l’information sur la culture inuit circulait peu, particulièrement en français.

En 2019, elle a donc commencé à montrer son coin de pays et à parler des défis de sa communauté sur les réseaux sociaux.

Isabelle Chapadeau propose des capsules TikTok en anglais et en français pour défaire les mythes et sensibiliser autant les allochtones que les autochtones.

« Je peux parler de la culture, des enjeux [...], ce qui se passe en ce moment dans le Nord », s’enthousiasme-t-elle. « J’ai une grosse liberté. C’est le fun en tant qu’Autochtone d’avoir une liberté de sujets et d’informations. »

Ouvrir en mode plein écran Les comptes TikTok isapadeau, en français et en anglais, montrent des éléments de la culture inuit, comme les vêtements traditionnels. Photo : Avec la gracieuseté d'Isabelle Chapadeau / TikTok/isapadeau

Plusieurs Inuit ont grandi ailleurs qu’au Nunavut. Plusieurs sont des Autochtones urbains qui ne connaissent pas bien leur identité pour de multiples raisons , souligne Isabelle Chapadeau. D’ailleurs, ses capsules sur TikTok suscitent beaucoup d’intérêt chez les Groenlandais, puisque plusieurs similarités relient les territoires arctiques.

C’est important de comprendre le Nord, ses bons côtés et ce qui se passe en temps réel… pour qu’après, les Inuit se sentent bien accueillis, reconnus.

L’influenceuse engagée compte retourner vivre au Nunavut à la mi-septembre. Elle profite de sa présence dans les médias sociaux pour expliquer certains mots en inuktitut, par exemple en distinguant des termes comme Inuk, Inuuk, Inuit et Innu. Elle aborde aussi de nombreux sujets comme les habitudes quotidiennes des Inuit, l’habitation et la relocalisation des communautés du Nord.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Chapadeau a partagé une vidéo d'une partie de pêche tournée à Iqaluit. Photo : Avec la gracieuseté d'Isabelle Chapadeau / TikTok/isapadeau

Elle montre aussi les paysages nordiques, cette nature qui lui manque tant quand elle se trouve en milieu urbain.

L’art d’être Inuk

Isabelle Chapadeau utilise aussi sa créativité pour transmettre sa culture et faciliter la communication et l’échange de connaissances. Elle se définit comme une Inuk multidisciplinaire.

Dans la culture inuit, il n’y a pas de mot pour traduire le mot "artiste". On est juste nous. C’est difficile pour moi d’accepter le mot "artiste". Donc je suis moi-même, je suis Inuk.

Elle a appris l’art du perlage, peint, conçoit des bijoux et travaille la peau de phoque. Elle prévoit se concentrer de plus en plus sur la fabrication de vêtements traditionnels comme des amautis, des manteaux de portage.

Elle présente ses créations en ligne et dans des événements comme les pow-wow. Elle en profite pour échanger avec des personnes de diverses communautés tout en continuant d’apprivoiser sa propre culture.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Chapadeau présente ses créations dans des événements comme les pow-wow. Photo : Avec la gracieuseté d'Isabelle Chapadeau

Isabelle Chapadeau utilise aussi sa chronique Ullumi sur Espaces autochtones pour faire connaître la culture inuit et pour lutter contre le racisme .

Avec les informations de Vincent Poirier pour le magazine télé Tout inclus