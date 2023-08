Les Bombers dominent les Lions et l’emportent 50 à 14

Brady Oliveira et Dalton Schoen ont réussi deux touchés, Kenny Lawler et Nic Demski en ont ajouté un chacun et les Blue Bombers de Winnipeg ont répliqué aux Lions de la Colombie-Britannique avec une victoire de 50-14, jeudi.

La dernière fois que les Lions étaient de passage à Winnipeg, en juin, ils ont quitté le IG Field avec un gain de 30-6 en poche.

Les deux équipes sont maintenant au sommet de l'Association de l'Ouest en vertu d'une fiche de 6-2.

La victoire des Bombers devant leurs 30 874 partisans a porté un dur coup à la défense des Lions.

Le quart-arrière Zach Collaros a complété 19 de ses 27 passes pour 369 verges, trois touchés et une interception. Il a été remplacé par Dru Brown à la fin du quatrième quart.<

Le quart des Lions, Dane Evans, a quitté la rencontre vers la fin du deuxième quart et n'est pas revenu par la suite. Il a été plaqué derrière la ligne de mêlée par Willie Jefferson, qui a été pénalisé sur la séquence pour avoir agrippé le collet du pivot.

Evans a rejoint ses receveurs 12 fois en 21 tentatives pour 113 verges et deux interceptions. En relève, Dominique Davis a réussi huit de ses 18 relais pour 76 verges.

Schoen a capté une passe de 71 verges de Collaros et une autre de 14 verges de Brown. Collaros a aussi rejoint pour un majeur Lawler sur 57 verges puis Demski sur 30 verges.

Lawler a terminé le match avec sept réceptions pour 200 verges. Schoen a attrapé cinq ballons et parcouru 137 verges.

Oliveira, qui mène la LCF pour les gains au sol, a traversé la ligne des buts deux fois sur des distances de trois et 27 verges.

Les Bombers visiteront les Elks d'Edmonton jeudi prochain, tandis que les Lions accueilleront les Stampeders de Calgary samedi.