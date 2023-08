La Société d’assurances de la Saskatchewan ne verse pas de revenus à la province en 2023

La Société d'assurances de la Saskatchewan (SGI) n'a pas pu verser de bénéfices au gouvernement provincial pour la première fois en 12 ans en raison des impacts des « événements météorologiques catastrophiques », selon le dernier rapport annuel de la société d'État.

Le rapport annuel de la SGI (en anglais) (Nouvelle fenêtre) précise que la société a enregistré un bénéfice de 24,4 millions de dollars au cours de l’année 2022-2023, principalement grâce aux revenus d'investissement .

Mardi, le Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan a critiqué la diminution des revenus générés par les sociétés d'État en Saskatchewan, qui ont enregistré des pertes de centaines de millions de dollars pour la province.

Le vice-président chargé du changement climatique et des affaires fédérales au Bureau d'assurance du Canada (BAC), Craig Stewart, souligne que les compagnies d'assurance font face aux phénomènes météorologiques violents partout à travers le pays.

D'après ses observations, la plupart des entreprises du secteur de l'assurance s'efforcent d'adapter leurs opérations à la nouvelle réalité de l’époque.

Ce que vous vivez en Saskatchewan est en fait assez similaire à ce qui se passe dans l'ensemble du pays , précise M. Stewart. Il ne fait aucun doute, dans l'esprit des PDG du secteur de l'assurance à travers le pays, que ce que nous voyons est dû au changement climatique .

Une panoplie de défis

Le rapport annuel de la SGI indique que l'année dernière la société d’État a été confrontée à divers défis, dont la hausse du nombre d' événements météorologiques catastrophiques , une forte augmentation des demandes d'indemnisation et une hausse des dépenses liées à l'inflation, aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux problèmes de main-d'œuvre.

Craig Stewart estime que l'augmentation du nombre de demandes d'indemnisation est attribuable aux conditions météorologiques plus difficiles engendrées par le changement climatique.

Cependant, le rapport annuel de la société d'État ne présente pas de corrélation spécifique avec le changement climatique.

M. Stewart ajoute également que certaines entreprises ont entamé des mesures pour réduire leur exposition aux zones à haut risque , comme les régions sujettes aux inondations.

Selon lui, environ 10 % de la population canadienne, notamment dans des régions telles que les Prairies et le Lower Mainland en Colombie-Britannique, se voient refuser une couverture d'assurance en raison des risques d'inondation.

Selon un porte-parole de la SGI , la société d'État est actuellement dans l'incapacité de formuler des commentaires en raison des restrictions liées aux élections provinciales partielles.

Cependant, le ministre responsable de la SGI , Don Morgan, signale que les bénéfices ont dépassé les prévisions initiales.

On s'attendait à ce que la SGI enregistre des bénéfices moins élevés au cours de l'exercice précédent en raison des difficultés rencontrées par l'industrie et de l'augmentation des coûts administratifs liés à un projet majeur de mise à jour des processus d'entreprise et de la technologie , indique le ministre provincial dans un communiqué.

Selon le rapport, les coûts liés aux demandes d'indemnisation résultant de violentes tempêtes ont enregistré une augmentation d'environ 50 % par rapport à l'année précédente.

Les compagnies d'assurance peuvent relever leurs tarifs pour compenser l'augmentation des dépenses, mais cette approche n'est pas viable à long terme, car elle pourrait les conduire à se retirer progressivement du marché, explique le professeur à l'école de l'environnement, de l'entreprise et du développement de l'université de Waterloo, en Ontario, Jason Thistlethwaite.

Il existe de multiples façons de résoudre certains problèmes, par exemple en cessant de construire le long des voies d'eau et en fournissant des données publiques pour montrer les risques encourus par les gens, mais les gouvernements doivent montrer la voie à suivre , note M. Thistlethwaite.

Avec les informations de Nicholas Frew